CIRA lance le nouveau programme Net Good, comprenant plus d'un million de dollars en subventions pour des projets Internet communautaires





OTTAWA, 02 mars 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aujourd'hui, CIRA a le plaisir de lancer Net Good, un nouveau programme qui investira des millions de dollars chaque année pour combler le fossé numérique et relever certains des défis Internet urgents du Canada. Alors que les Canadien·ne·s comptent plus que jamais sur Internet pour participer pleinement à la société d'aujourd'hui, certaines personnes, notamment celles qui vivent dans des communautés autochtones, rurales et éloignées, ont encore du mal à accéder à des services Internet de haute qualité et à participer à l'économie numérique du Canada.



Net Good par CIRA englobe toutes les initiatives financées et dirigées par CIRA qui s'attaquent aux obstacles numériques auxquels sont confrontées les communautés dans tout le pays. Le programme de subventions de CIRA, également lancé aujourd'hui, est au coeur de la façon dont le programme redonne à Internet au Canada. Net Good par CIRA existe grâce aux gains provenant des enregistrements de domaine .CA et des services de cybersécurité de CIRA, et met l'accent sur l'investissement communautaire dans trois principaux domaines ? l'infrastructure, la sécurité en ligne et l'engagement politique ? en plus d'être au coeur de la mission de CIRA visant à bâtir un Internet fiable pour les Canadien·ne·s.

Points essentiels :

Net Good par CIRA investit dans des solutions qui rendent Internet plus accessible, résilient et performant, y compris son test de performance Internet et des initiatives qui soutiennent l'appairage de réseaux au Canada.

En créant, en soutenant et en finançant des solutions pour aider à protéger les Canadien·ne·s contre les cybermenaces, y compris son produit phare, le Bouclier canadien, Net Good par CIRA contribue à renforcer la confiance en ligne.

Net Good appuie les politiques qui promeuvent un Internet fiable au Canada et au-delà grâce à des réunions de partenariat comme le Forum canadien sur la gouvernance de l'Internet.

Dans le cadre de Net Good, CIRA fournit des subventions pour des projets communautaires Internet qui relèvent les défis d'Internet à l'échelle locale. À ce jour, CIRA a octroyé plus de 10 millions de dollars à plus de 200 projets dans tout le pays et renouvelle son engagement envers les projets Internet communautaires avec le lancement d'aujourd'hui.

Net Good par CIRA

Partant du principe qu'Internet est un net positif pour le monde, CIRA lance son nouveau programme Net Good, qui investit des millions dans la résolution des problèmes liés à Internet auxquels les Canadiens sont confrontés en matière d'infrastructure, de sécurité en ligne et d'engagement politique.

Citation de la direction

« Ces dernières années ont mis l'accent sur le rôle central que joue Internet dans nos vies, tout en soulignant les lacunes persistantes qui risquent de laisser certaines personnes derrière. En tant que l'un des rares chefs de file non gouvernementaux à s'engager dans ce travail pour améliorer l'équité numérique, CIRA aide les communautés dans tout le Canada à résoudre leurs problèmes numériques. Notre mission évolue et nous avons le plaisir de lancer Net Good de CIRA pour défendre les communautés, les projets et les politiques qui améliorent Internet pour les Canadien·ne·s. » ? Mme Tanya O'Callaghan, vice-présidente, investissement communautaire, politique et défense des intérêts de CIRA

La période de soumissions des demandes de subventions de CIRA commence aujourd'hui

Le lancement de Net Good coïncide avec l'annonce du dernier appel de candidatures de CIRA pour financer des projets communautaires Internet au Canada. Dans le cadre de Net Good par CIRA, les subventions de CIRA représentent aux Canadien·ne·s l'occasion unique d'obtenir du soutien financier pour des projets permettant de combler les lacunes en matière de connectivité et de compétences à l'échelle locale partout au Canada. Des subventions offertes pouvant atteindre 100 000 $ mettent l'accent sur des projets qui viennent en aide aux communautés rurales, autochtones et du Nord et aux étudiant·e·s (de la maternelle aux études postsecondaires).

Au cours des dix dernières années, CIRA a accordé 10 millions de dollars en subventions à plus de 200 organismes à but non lucratif, communautés autochtones, organismes de bienfaisance enregistrés et chercheur·e·s pour leurs projets relatifs à Internet. Apprenez-en davantage sur la façon de soumettre une demande de subvention de CIRA en visitant le site cira.ca/fr/subventions. Les personnes intéressées peuvent également assister au webinaire de CIRA organisé à leur intention, en anglais le 7 mars à 13 h (HE) et en français le 9 mars à 13 h (HE).

Qui peut soumettre une demande?

Les organismes de bienfaisance enregistrés

Les organisations à but non lucratif

Les communautés autochtones

Les universitaires et chercheur·e·s affilié·e·s à une université ou à un collège canadien.

Nous encourageons les personnes intéressées à soumettre leur demande avant l'échéance du 12 avril à 14 h (HE) ou 11 h (HP).

