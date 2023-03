Supermicro et Rakuten Symphony étendent leur collaboration en proposant des solutions 5G, Telco et Edge complètes pour les réseaux mobiles Open RAN basés sur le cloud





Avec Rakuten Symphony, les réseaux 5G flexibles, évolutifs et basés sur des normes ouvertes deviennent plus faciles à mettre en oeuvre et même à mettre à niveau grâce aux serveurs optimisés pour les applications de Supermicro

SAN JOSÉ, Californie et BARCELONE, Espagne , 2 mars 2023 /PRNewswire/ -- Supermicro, Inc. (NASDAQ: SMCI), un fournisseur de solutions informatiques globales pour le cloud, l'IA/ML, le stockage et la 5G/Edge, annonce une collaboration rapprochée avec Rakuten Symphony pour fournir la prochaine génération de serveurs et de systèmes de stockage, adaptés à un large éventail de charges de travail. En tant que collaborateur privilégié de Rakuten Symphony, les deux entreprises fournissent des plans aux opérateurs pour les services mobiles basés sur le cloud qui utilisent les serveurs et l'architecture réseau les plus avancés, offrant ainsi aux opérateurs du monde entier une solution facile à mettre en oeuvre. En outre, Rakuten Symphony est en mesure de proposer rapidement des solutions Open RAN en offrant une assistance technique et des conseils en temps utile.

Les opérateurs mobiles du monde entier sont confrontés à plusieurs défis lorsqu'ils adoptent l'Open RAN, notamment la construction de nouveaux réseaux haute performance à partir de zéro, les nouveaux types de composants qui nécessitent des investissements et du temps pour s'y familiariser, une manière différente de faire évoluer et de renforcer ces réseaux, et l'évaluation des compromis entre les différentes technologies. Avec Rakuten Symphony et les serveurs prédéfinis et testés de Supermicro, les clients disposent d'une solution prête à l'emploi, hautement performante, rentable, optimisée et sécurisée pour répondre à la tendance croissante vers l'adoption des communications mobiles et la génération de données à la périphérie du réseau. L'approche « Building Block » de Supermicro en matière de conception de serveurs permet de certifier rapidement une large gamme de serveurs et de les utiliser pour des charges de travail spécifiques.

« Chez Supermicro, nous sommes ravis de soutenir un leader de l'industrie, Rakuten, afin de fournir des serveurs et une expertise de pointe dans l'élaboration d'une solution évolutive et sécurisée répondant aux exigences actuelles de la périphérie ainsi qu'à l'essor des communications dans la périphérie attendu au cours des prochaines années », a affirmé Charles Liang, président-directeur général de Supermicro. « En outre, grâce à notre gamme de serveurs optimisés pour les applications, Rakuten Symphony peut proposer des solutions spécifiques et optimisées à ses clients du monde entier. Notre propension à être les premiers à commercialiser de nouvelles technologies confère à Supermicro le statut de fournisseur privilégié de Rakuten pour sa vaste gamme d'offres technologiques. »

« Rakuten Symphony se réjouit de collaborer avec Supermicro afin de proposer la prochaine génération de technologies Open RAN ultraperformantes aux opérateurs mobiles du monde entier », a déclaré Tareq Amin, président-directeur général de Rakuten Mobile et de Rakuten Symphony. « En associant l'expertise en matière d'intégration et de logiciel de Rakuten Symphony aux serveurs ultramodernes de Supermicro, les clients seront en mesure de fournir des services dans les délais impartis. »

Les serveurs Supermicro de catégorie « périphérie » et « centre de données » que Rakuten Symphony a sélectionnés pour ses unités distribuées (O-DU) et ses unités centralisées (O-CU) sont les suivants :

O-CU : serveur SYS-220U-TNR , format 2U, avec 2 cartes E810 et 1 carte XXV710, processeurs Dual Intel Xeon Platinum 8358P hautement flexible et un grand nombre de logements, architecture NUMA équilibrée, support complet des fonctions de gestion/intégration de logiciel.

serveur O-DU : serveur SYS-210TP-HPTR , format 2U4N, Intel Xeon Gold 6338N avec 32 coeurs, 1 carte ACC100 et 1 carte XXV710 mono-socket et traitement des paquets à latence ultrabasse haute densité.

serveur O-DU : serveur SYS-210P-FRDN6T , format 2U, Intel Xeon Gold 6338N avec 32 coeurs, 1 carte ACC100 et 1 carte XXV710 mono-socket et traitement des paquets à latence ultrabasse à faible profondeur.

Rakuten Symphony commencera à proposer des serveurs Supermicro équipés de processeurs Intel Xeon Scalable de 4e génération dans le même type de serveur que ceux indiqués ci-dessous :

Produits Supermicro X13 spécifiques pour les unités distribuées et les unités centralisées :

Pour en savoir plus sur les produits X13 de Supermicro : www.supermicro.com/x13

Pour en savoir plus sur Supermicro et Rakuten Symphony : https://www.supermicro.com/en/solutions/rakuten-symphony

Pour en savoir plus sur la solution Supermicro et Rakuten Symphony au MWC 2023, rendez vous sur lestand 5D66, hall 5 - Supermicro/Rakuten

À propos de Super Micro Computer, Inc.

Supermicro (NASDAQ: SMCI) est un leader mondial des solutions informatiques globales optimisées pour les applications. Fondée et opérant à San José, en Californie, Supermicro s'engage à fournir des innovations de premier plan sur le marché pour les infrastructures informatiques d'entreprise, de cloud, d'IA et de 5G Telco/Edge. Nous nous transformons en un fournisseur de solutions informatiques totales avec des systèmes, des logiciels et des services de serveurs, d'IA, de stockage, d'IoT et de commutateurs, tout en fournissant des produits avancés de cartes mères, d'alimentation et de châssis à haut volume. Les produits sont conçus et fabriqués en interne (aux États-Unis, à Taïwan et aux Pays-Bas), en tirant parti des opérations mondiales pour l'échelle et l'efficacité, et optimisés pour améliorer le coût total de possession et réduire l'impact environnemental (informatique verte). Le portefeuille primé de produits Server Building Block Solutions® permet aux clients d'optimiser leur charge de travail et leurs applications en choisissant parmi une large gamme de systèmes construits à partir de nos blocs de construction flexibles et réutilisables qui prennent en charge un ensemble complet de facteurs de forme, de processeurs, de mémoire, d'unités de traitement graphique, de stockage, de réseaux, de solutions d'alimentation et de refroidissement (climatisation, refroidissement par air libre ou refroidissement liquide).

Supermicro, Server Building Block Solutions et We Keep IT Green sont des marques et/ou des marques déposées de Super Micro Computer, Inc.

Intel, le logo Intel et les autres marques Intel sont des marques déposées d'Intel Corporation ou de ses filiales.

Les autres marques, noms et marques déposées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2012695/Super_Micro_Computer___1.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1443241/Supermicro_Logo.jpg

Communiqué envoyé le 2 mars 2023 à 07:54 et diffusé par :