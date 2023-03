Telkomsel et ZTE collaborent pour tester l'utilisation du réseau 5G et répondre aux besoins de connectivité numérique dans la zone maritime indonésienne





Telkomsel collabore avec ZTE pour tester la couverture des émetteurs 5G dans la zone maritime sur la bande de fréquence de 2,3 GHz à Gorontalo

Dans le cadre de cette collaboration, ZTE fournit des solutions réseau pour aider Telkomsel à augmenter la capacité et la qualité des réseaux à large bande dans la région maritime de l'Indonésie.

BARCELONE, Espagne, 2 mars 2023 /PRNewswire/ -- En tant que principale entreprise de télécommunications numériques en Indonésie, Telkomsel poursuit son engagement avec ZTE Corporation dans une collaboration récente visant à créer une synergie pour tester l'amélioration de la capacité du réseau 5G sur la bande de fréquence de 2,3 GHz, ce qui peut augmenter la couverture des services à large bande pour la zone maritime. Telkomsel et ZTE ont présenté cette collaboration stratégique en marge de l'événement Mobile World Conference à Barcelone le 27 février 2023. Cette collaboration vise à soutenir l'accélération de la croissance économique nationale, toujours plus rapide, en fournissant une connectivité numérique pour le développement des secteurs de la pêche et du tourisme maritime, ainsi qu'en répondant à la demande croissante d'accès aux communications dans le potentiel de la zone maritime en Indonésie.

Cet essai a été réalisé dans la province de Gorontalo, l'une des régions à fort potentiel maritime d'Indonésie qui possède un littoral de 903,7 km et dans laquelle le secteur naval est l'un des piliers de l'économie régionale. Les données du service des affaires maritimes et de la pêche ont indiqué qu'en 2019, 19 013 pêcheurs dépendaient de la mer. Ainsi, la disponibilité des infrastructures de réseaux de communication et de l'accès à Internet est l'une des conditions essentielles pour soutenir la croissance et l'accélération d'une économie basée sur le numérique.

Nugroho, directeur du réseau de Telkomsel, a indiqué : « Telkomsel ne cesse de renforcer ses principales capacités en matière de fourniture de réseaux et de services de télécommunications dotés des dernières technologies en fonction des nécessités du développement. En collaborant stratégiquement avec des acteurs intersectoriels tels que ZTE, Telkomsel peut soutenir la feuille de route nationale de transformation numérique en utilisant une technologie 5G innovante. Nous espérons que cette collaboration visant à tester la disponibilité des services haut débit 5G, qui se concentrera cette fois sur le secteur maritime, pourra élargir les possibilités d'un meilleur accès aux télécommunications numériques et accélérer simultanément la croissance économique numérique de manière plus inclusive et durable dans la région de Gorontalo. »

Richard Liang Weiqi, président directeur de ZTE Indonésie, a ajouté : « Nous sommes honorés de poursuivre notre collaboration avec Telkomsel pour construire un réseau 5G à Gorontalo, dans le nord de Sulawesi. Grâce à cette collaboration, ZTE présente des expériences de connectivité susceptibles de favoriser une évolution plus large pour la population de Gorontalo. En outre, cela permet également de promouvoir l'égalité des chances pour tous les habitants de la région maritime de l'Indonésie afin qu'ils puissent accéder à des expériences numériques avancées. En tant qu'entreprise technologique majeure, ZTE s'engage à poursuivre le développement de l'écosystème numérique en Indonésie en présentant diverses solutions et produits innovants, et à offrir la meilleure expérience possible au public. »

Dans le cadre de cette collaboration, les solutions utilisées pour améliorer la qualité et la couverture des réseaux à large bande dans la zone maritime de l'Indonésie comprennent un dispositif radio 5G de ZTE doté de la technologie Active Antenna qui peut atteindre un rayon de 60 km.

Jusqu'à présent, Telkomsel a fait preuve d'un engagement progressif et mesurable dans le développement et l'extension de la couverture de la technologie de réseau haut débit 4G/LTE et 5G de pointe dans toute l'Indonésie pour assurer une distribution égale de la qualité de service à tous les habitants du pays. En consolidant sans cesse l'écosystème d'utilisation de la technologie 5G, aussi bien dans le segment des consommateurs (B2C) que dans celui des entreprises (B2B), Telkomsel entend accélérer le rythme de la transformation numérique nationale et soutenir la croissance économique de l'Indonésie dans divers secteurs. L'extension de la couverture 5G dans les zones maritimes de l'Indonésie permettra de soutenir davantage d'activités économiques telles que le transport maritime, la pêche et le tourisme.

À propos de Telkomsel ( www.telkomsel.com )

Telkomsel est une entreprise de télécommunications numériques majeure qui continue à créer plus d'opportunités et de perspectives. Elle facilite la connectivité numérique, les plateformes numériques et les services numériques développés en donnant la priorité aux avantages de la technologie pour tous les niveaux de la société à travers le pays. Telkomsel n'a cessé de déployer des réseaux mobiles haut débit 4G et de développer des réseaux 5G ainsi que d'enrichir des solutions numériques innovantes, notamment les jeux sur mobile, le divertissement numérique, le mode de vie numérique, les services financiers sur mobile, les solutions d'entreprise et l'Internet des objets. Depuis sa création il y a 27 ans, Telkomsel a servi plus de 159,8 millions de clients en Indonésie avec le soutien de plus de 260 000 BTS. Vous pouvez entrer en contact avec les agents de notre service client via telkomsel.com, facebook.com/telkomsel, Twitter @telkomsel, et Instagram @telkomsel ainsi que via l'assistant virtuel de Telkomsel, l'application MyTelkomsel.

À PROPOS DE ZTE

ZTE contribue à connecter le monde grâce à une innovation continue pour un avenir meilleur. L'entreprise fournit des technologies innovantes et des solutions intégrées, son portefeuille couvre toutes les séries de services de télécommunications sans fil, filaires, d'appareils et de services professionnels. Au service de plus d'un quart de la population mondiale, ZTE se consacre à la création d'un écosystème numérique et intelligent, et permet la connectivité et la confiance partout. ZTE est cotée à la fois à la Bourse de Hong Kong et à celle de Shenzhen. www.zte.com.cn/global

