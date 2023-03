Jiangsu Financial Leasing : relier le monde et accélérer le développement international





Jiangsu Financial Leasing Co., Ltd. a célébré cette année le 5e anniversaire de sa cotation en bourse. Jiangsu Financial Leasing Co., Ltd, fondée en 1985, est l'une des premières sociétés de crédit-bail en Chine, ainsi que la première société de crédit-bail à entrer sur le marché principal de l'action A.

La société a accéléré son exploration de l'internationalisation sous trois aspects : l'internationalisation des capitaux propres, l'internationalisation du développement des affaires et l'internationalisation de l'utilisation des capitaux.

En termes d'internationalisation du capital, depuis 2009, elle a introduit la Société financière internationale (SFI) et BNP Paribas Lease Group en tant qu'actionnaires, et a mis en place une équipe de direction diversifiée et internationale. Elle compte 11 directeurs, dont 2 directeurs chinois et des actionnaires étrangers (1 Belge), avec une expérience professionnelle moyenne de plus de 20 ans.

En termes d'internationalisation du développement des affaires, la société se concentre sur les fabricants internationaux, renforce la coopération avec les meilleurs fabricants d'équipements mondiaux tels que GE, Heidelberg et Dell, et fournit un soutien aux entreprises nationales pour l'importation et l'achat d'équipements de pointe étrangers. La société a coopéré avec BNP Paribas Lease Group pour mettre en place un centre de financement d'usine, et BNP Paribas Lease Group a envoyé deux experts internationaux du crédit-bail pour travailler au sein de la société. En termes d'activités transfrontalières de leasing de navires, la société a actuellement lancé 48 activités transfrontalières de leasing de navires avec un investissement d'environ 671 millions de dollars américains.

En termes d'internationalisation de l'utilisation des capitaux, la société a renforcé sa coopération avec la SFI, BNP Paribas, Bank of Communications Tokyo Branch et d'autres institutions étrangères, a favorisé la réalisation de la première obligation financière écologique de 2 milliards de yuans, a émis avec succès des prêts syndiqués écologiques de 500 millions de yuans et 140 millions de dollars américains, et a introduit avec succès des RMB transfrontaliers pour près de 1,3 milliard de yuans.

Jusqu'à présent, la société a fourni avec succès des services de crédit-bail à plus de 200 000 entreprises et ménages indépendants en Chine, avec plus de 2 000 fabricants et distributeurs coopératifs dans le monde.

