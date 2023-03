Avancer vers l'ère du métavers : du et Huawei signent un protocole d'accord sur la coopération stratégique 5.5G





Lors du Mobile World Congress (MWC) de Barcelone 2023, du, marque commerciale d'Emirates Integrated Telecommunications Company (EITC), et Huawei ont signé un protocole d'accord sur la coopération stratégique 5.5G, marquant une nouvelle phase de leur partenariat de longue date.

En tant que l'un des opérateurs de télécommunications à la croissance la plus rapide aux Émirats arabes unis, du travaille en étroite collaboration avec Huawei et affiche des performances exceptionnelles en matière d'expérience de réseau 5G et de développement de services, capturant une part importante du marché du Moyen-Orient. Grâce à ce partenariat, du et Huawei renforceront leur coopération dans l'innovation 5.5G, y compris l'innovation technologique, et l'évolution du réseau E2E, pour aider du à améliorer en permanence l'expérience utilisateur et à diriger le marché des Émirats arabes unis dans le développement de la 5.5G.

Saleem AlBlooshi, directeur technique de du Émirats arabes unis, Cao Ming, président de la gamme de produits de réseau sans fil Huawei, PDG de Huawei Émirats arabes unis, Liu Jiawei, et d'autres dirigeants des deux parties ont assisté à la cérémonie de signature.

Selon le protocole d'accord, du et Huawei collaboreront sur la 5.5G sous trois aspects. Pour l'innovation, ils se concentreront sur les technologies clés, notamment l'ELAA-MM (Extremely Large Antenna Array Massive MIMO), l'IoT passif et les Virtual Large Carrier, et discuteront de la feuille de route de l'évolution du réseau E2E. En termes d'exploration d'applications, ils mèneront des recherches sur de nouveaux scénarios et identifieront des applications potentielles en fonction des besoins locaux, tels que le métavers, les réunions holographiques et la XR. Dans la cadre de la construction de l'écosystème, ils travailleront avec des partenaires industriels locaux et mondiaux pour construire un écosystème 5.5G solide et promouvoir le succès d'entreprises multilatérales.

Saleem AlBlooshi, directeur technique de du, déclare : « du s'engage à travailler avec les leaders de l'industrie du monde entier pour créer de nouvelles solutions qui nous aident à rester à la pointe de l'innovation numérique. Conformément à la stratégie de métavers des Émirats arabes unis, notre partenariat avec Huawei permettra d'atteindre notre objectif de rendre la technologie 5.5G disponible pour un usage commercial, et ensemble, nous pourrons créer des expériences XR immersives de haute qualité et fiables pour les utilisateurs. Notre objectif est de créer un écosystème dans lequel chaque aspect de la vie peut bénéficier des fonctionnalités uniques que la technologie 5.5G a à offrir, allant d'une connectivité améliorée et de vitesses plus rapides à l'IoT à scénario complet et à une couverture étendue. »

Cao Ming, président de la gamme de produits de réseau sans fil Huawei, déclare : « Nous nous engageons à fournir des solutions innovantes basées sur les besoins des utilisateurs. Nous travaillerons avec du sur l'innovation 5.5G, explorerons et mettrons en avant les technologies 5.5G et commercialiserons des cas d'utilisation à grande valeur ajoutée basés sur des scénarios locaux aux Émirats arabes unis, afin d'améliorer l'expérience du réseau et de construire un monde numérique et intelligent. »

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 2 mars 2023 à 07:25 et diffusé par :