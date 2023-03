Creality fait don de fournitures d'urgence pour les victimes du tremblement de terre en Turquie





SHENZHEN, Chine, 2 mars 2023 /PRNewswire/ -- Creality, pionnier mondial de l'impression 3D, a apporté son soutien aux personnes touchées par les récents tremblements de terre en Turquie.

En collaboration avec Genix, un fournisseur de solutions d'impression de premier plan et le principal distributeur de Creality en Turquie, Creality a fait don d'environ 1500 kits de fournitures d'urgence aux régions touchées, notamment des tentes et des couvertures. Ces dons ont été réalisés par le biais de l'association Ahbap, une organisation non gouvernementale fondée par le musicien et philanthrope turc Haluk Levent. Toutes les fournitures ont été envoyées à l'entrepôt de récupération communautaire d'Aahbap à Osmaniye, dans le sud de la Turquie, avant le 26 février, et seront distribuées aux villages environnants à la demande de l'Autorité de gestion des catastrophes et des urgences (AFAD) de Turquie.

« Il est déchirant de voir tant de personnes touchées par les tremblements de terre dévastateurs. Nos plus sincères condoléances vont aux familles qui ont perdu leurs proches », a déclaré Ao Danjun, PDG de Creality. « En tant qu'entreprise mondiale, nous avons la responsabilité de fournir une aide rapide aux personnes dans le besoin. Nos collègues locaux et nos partenaires commerciaux ne ménagent pas leurs efforts pour allouer des fournitures et aider les victimes, et nous continuerons à nous tenir aux côtés de la population locale pendant cette période difficile ».

Creality est proactive en matière de contributions caritatives depuis des années et a créé le Creality Charity Fund en 2020. Début 2020, Creality a rapidement réagi à l'épidémie de COVID-19 et a fait don de 300 000 RMB (43 200 USD) à la Wuhan Charity Federation pour la prévention et le contrôle des épidémies, et a acheté 50 000 masques KN95 d'une valeur de 500 000 RMB et les a expédiés aux États-Unis, en Allemagne, en France, en Italie, en Espagne et dans d'autres pays.

À propos de Creality

Fondée à Shenzhen, Creality est une entreprise mondiale pionnière de l'industrie de l'impression 3D qui se concentre sur la recherche, la conception et la production d'imprimantes 3D grand public et professionnelles et d'accessoires d'impression 3D. Grâce à sa philosophie centrée sur l'utilisateur, Creality a étendu son empreinte dans plus de 192 pays et régions du monde, introduisant les concepts d'impression 3D dans les foyers, les écoles, les ateliers, les usines et les établissements d'enseignement, et favorisant la numérisation dans les secteurs de la fabrication, de l'éducation, de la santé, de l'architecture et au-delà.

Résolue à devenir une ambassadrice de l'impression 3D, Creality continue de s'intéresser aux technologies de pointe et d'offrir une expérience de premier ordre aux utilisateurs individuels et aux entreprises. Pour plus d'informations : www.creality.com .

