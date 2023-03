Appui massif des Québécois (64 %) pour les baisses d'impôts des particuliers et des PME, selon un sondage Léger préparé pour la FCEI





MONTRÉAL, le 2 mars 2023 Une majorité importante de la population québécoise s'exprime favorablement au sujet d'une baisse d'impôts pour les particuliers et les PME. C'est ce que révèle un sondage Léger , mandaté par la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante (FCEI), au sujet de la perception sur les baisses d'impôts au Québec. Les résultats de ce sondage démontrent que la population québécoise y voit des effets positifs pour les individus et l'économie :

64 % des Québécoises et Québécois sont d'avis que baisser l'impôt est une bonne mesure pour les aider dans un contexte de forte inflation. Le quart des répondants sont en désaccord;

Ils sont trois répondants sur cinq (57 %) à considérer que baisser l'impôt des Québécoises et Québécois est une bonne mesure pour l'économie de la province, contre 27 % qui pensent le contraire;

Plus de la moitié des Québécoises et Québécois (54 %) pensent que les citoyens sont mieux placés que le gouvernement pour décider comment utiliser l'argent des baisses d'impôts, comparativement à 30 % qui pensent le contraire.

Notons que selon un autre sondage de la FCEI réalisé en octobre 2022 auprès des dirigeants de PME, 78 % d'entre eux croient que le gouvernement du Québec doit aider les personnes confrontées à des difficultés financières, notamment en procédant à une baisse d'impôt pour les particuliers ou en ajustant les tranches d'impôt.

« Depuis quelques jours, de nombreuses voix s'expriment à l'encontre d'une baisse d'impôt pour les particuliers, ce qui peut porter à croire que la majorité de la population est du même avis. C'est tout le contraire, car c'est trois Québécois sur cinq qui sont favorables à baisser l'impôt des particuliers pour les aider à faire face à l'inflation et pour stimuler l'économie. L'appui est tout aussi massif de la part des dirigeants de PME selon nos données de sondage. À quelques jours du budget, c'est un message très fort qui est envoyé au ministre des Finances, Eric Girard, et au premier ministre du Québec, François Legault, afin qu'ils concrétisent leur engagement électoral de réduire le fardeau fiscal des particuliers. Le Québec arrive sur le podium en matière de lourdeur des impôts sur le revenu des particuliers des pays de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). On peut certainement faire mieux en donnant un peu de répit aux citoyens », déclare François Vincent, vice-président pour le Québec à la FCEI.

Les Québécois veulent que le gouvernement du Québec protège les PME de la forte inflation, et baisse leur fiscalité

La population québécoise est sensible de l'impact négatif qu'a l'augmentation des prix sur les PME. Selon les résultats du sondage léger, 67 % des répondants pensent que le gouvernement du Québec devrait inclure les petites et moyennes entreprises dans les mesures mises en place pour contrer la forte inflation. Seulement 11 % s'y opposent. Notons que c'est le résultat qui obtient la plus forte majorité du présent sondage à la population.

Une récente étude de la FCEI démontre tout l'impact négatif qu'a la forte inflation pour les PME et comment cela fragilise grandement les petites entreprises. Pour les aider, les entrepreneurs demandent au gouvernement du Québec de limiter les coûts gouvernementaux et de réduire la fiscalité des PME.

Le sondage Léger démontre que la population québécoise est fortement en faveur d'une baisse de la fiscalité des PME. En effet, 64 % estiment que baisser la fiscalité des petites et moyennes entreprises québécoises est une bonne mesure pour l'économie de la province, contre seulement 16 % qui sont en désaccord.

Enfin, les deux tiers des Québécois (66 %) croient que les PME, sans égard à leur secteur économique, devraient avoir accès à un taux d'imposition des profits inférieur à celui des plus grandes entreprises. Seulement 14 % des répondants ont mentionné leur désaccord. Malheureusement, le Québec est la seule province canadienne qui bloque l'accès au taux réduit pour les plus petites entreprises des secteurs des services et de la construction.

« Les Québécoises et Québécois sont soucieux de la santé de leurs PME et savent à quel point elles sont le coeur de notre économie. Ils demandent au gouvernement de les intégrer dans le bouclier anti-inflation. Tout comme les citoyens, les petites entreprises sont défavorisées par une lourde taxation. D'abord, les taxes sur la masse salariale sont 32 % plus élevées ici que la moyenne des provinces. Ensuite, l'impôt sur les petites entreprises est moins élevé dans 8 autres provinces. Pire encore, le Québec est la seule province qui impose ses plus petites entreprises de certains secteurs comme des multinationales. Le ministre des Finances est sur la bonne voie avec la baisse d'impôt pour les citoyens. Il devrait prendre la même approche pour la fiscalité de nos PME », conclut François Vincent.

Pour consulter le sondage Léger : Perception sur les baisses d'impôts au Québec .

Méthodologie

Sondage Léger : ce sondage Web a été réalisé auprès de 1 063 Québécois(e)s pouvant s'exprimer en français ou en anglais. Les données ont été collectées du 24 au 26 février 2023. Il n'est pas possible de calculer une marge d'erreur sur un échantillon tiré d'un panel, mais à titre comparatif, la marge d'erreur maximale pour un échantillon de 1 063 répondant.es est de ± 3,01 %, et ce, 19 fois sur 20. Les résultats ont été pondérés en fonction du sexe, de l'âge, de la langue maternelle, de la région, du niveau de scolarité, de la présence d'enfants dans le ménage afin d'assurer un échantillon représentatif de la population à l'étude.

FCEI, sondage Votre voix - octobre 2022, du 6 au 31 octobre 2022, résultats finaux, données Québec, n = 622, marge d'erreur +/- 3,9 %, 19 fois sur 20

À propos de la FCEI

La FCEI (Fédération canadienne de l'entreprise indépendante) est le plus grand regroupement de PME au pays, comptant 97 000 membres dans tous les secteurs d'activité et toutes les régions. Elle vise à augmenter les chances de succès des PME en défendant leurs intérêts auprès des gouvernements, en leur fournissant des ressources personnalisées et en leur offrant des économies exclusives. Visitez fcei.ca pour en savoir plus.

SOURCE Fédération canadienne de l'entreprise indépendante

Communiqué envoyé le 2 mars 2023 à 07:05 et diffusé par :