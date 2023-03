McDonald's du Canada se prépare à accueillir le Poulet Big Mac





À compter du 7 mars, cette version revisitée d'un grand favori sera disponible pour une durée limitée dans les restaurants participants partout au pays.

TORONTO, le 2 mars 2023 /CNW/ - Au terme d'une longue attente, McDonald's du Canada lance enfin le Poulet Big Mac officiel à compter du mardi 7 mars. Pour une durée limitée, les Canadiens pourront mordre à pleines dents dans le nouveau Poulet Big Mac, proposant le bon goût du Big Mac®, version poulet. Inspiré d'un classique de McDonald's, le Poulet Big Mac a été créé spécialement pour les amateurs de poulet.

« Nous savons que les Canadiens tentent depuis des années de créer le Poulet Big Mac, en attendant de mettre le grappin sur l'original, affirme Alyssa Buetikofer, chef du Marketing, McDonald's du Canada. À ces clients, nous disons : nous adorons votre passion, et vos jours de déconstruction sont officiellement terminés. Le Poulet Big Mac est ENFIN arrivé! Mais il n'est offert que pour une durée limitée; alors faites-vous plaisir sans tarder. »

Composé des garnitures classiques - sauce à Big Mac, laitue, cheddar fondu, cornichons acidulés - le Poulet Big Mac comprend deux portions de poulet faites de poitrine de poulet assaisonné provenant de poulet 100 % canadien, enrobées d'une panure croustillante au goût léger et servies sur un petit pain aux graines de sésame fraîchement grillé.

McDonald's du Canada poursuit une fière tradition d'aliments amusants et savoureux. Le Poulet Big Mac vient s'ajouter à la gamme de poulet irrésistible qui comprend le McCroustillantMD, les morceaux de Poulet McCroquettes et le MacPoulet. Et même s'il est enfin arrivé, le Poulet Big Mac sera uniquement offert pour une durée limitée à compter du 7 mars. Les Canadiens ne devraient donc pas attendre pour se rendre en restaurant ou passer une commande sur l'appli McDo, au service-au-volant ou par la McLivraison.

