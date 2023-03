Un programme informe les élèves insulaires sur les risques du cannabis au volant





CHARLOTTETOWN, Île-du-Prince-Édouard, 02 mars 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- MADD Canada fait équipe avec la Société de gestion du cannabis de l'Île-du-Prince-Édouard (SGCIPE) afin d'informer les jeunes sur les dangers et les conséquences de la conduite avec les facultés affaiblies par le cannabis et leur prévention.



Du 6 au 17 mars, MADD Canada présente ses programmes Pot au volant : c'pas trippant et Weed Out the Risk dans les écoles de l'Île. Ces programmes sont conçus par Springboard, un organisme de bienfaisance de Toronto, et comprend du contenu supplémentaire développé et offert par MADD Canada. Ils présentent les risques de la consommation de cannabis au volant, tant pour la personne qui conduit que pour ses passagères et passagers. Une animatrice ou un animateur spécialement formé en assure la prestation aux élèves de la 9e à la 12e année.

« Beaucoup de jeunes pensent à tort qu'il n'est pas très dangereux de conduire après avoir consommé du cannabis, explique Dawn Regan, chef des opérations à MADD Canada. Ces programmes, offerts dans les deux langues officielles du Canada, s'attaquent à ces croyances et amène les jeunes à discuter de la façon de faire des choix sécuritaires. »

À titre de commanditaire communautaire, la SGCIPE commandite cinq journées de présentations en classe.

« La Société de gestion du cannabis de l'Île-du-Prince-Édouard est heureuse de soutenir cette excellente initiative, car elle propose tellement de leçons importantes pour nos jeunes, déclare Mark McLane, ministre des Finances de l'Île-du-Prince-Édouard. Nous voulons continuer de donner à nos élèves l'occasion d'apprendre et de prendre conscience des risques pour leur sécurité, et nous remercions MADD Canada pour son engagement à la sensibilisation et à la sécurité. »

Les accidents de la route sont la principale cause de décès chez les jeunes canadiens, et l'alcool ou les drogues sont pointés du doigt dans plus de la moitié de ces accidents. MADD Canada offre les programmes Pot au volant : c'pas trippant et Weed Out the Risk, entre autres, afin de sensibiliser les élèves à propos des risques de la conduite avec les facultés affaiblies et de les inciter à ne jamais compromettre leur sécurité en conduisant avec les facultés affaiblies ou en prenant place dans un véhicule dont la conductrice ou le conducteur a les facultés affaiblies.

Les programmes sont approuvés par le Centre de toxicomanie et de santé mentale (CAMH), Cannabis Canada, les enseignantes et enseignants et, surtout, les milliers d'élèves qui y ont participé ? depuis 2015, plus de 170 000 jeunes ont assisté à ces présentations.

« Nous sommes très heureux de travailler avec la SGCIPE et reconnaissants pour tout leur soutien, souligne Mme Regan. Ensemble, nous transmettons aux jeunes un message qui peut sauver des vies et les motiver à se protéger les uns les autres de la conduite avec les facultés affaiblies par le cannabis. »

Cliquez ici pour en savoir davantage sur Pot au volant : c'pas trippant et pour regarder la bande-annonce du programme.

Cliquez ici pour en savoir davantage sur Weed Out The Risk et pour regarder la bande-annonce du programme.

À propos de la SGCIPE

La Société de gestion du cannabis de l'Île-du-Prince-Édouard (SGCIPE), exploitée sous le nom de marque Cannabis Î.-P.-É., supervise les opérations des quatre points de vente de cannabis et de la plateforme de commerce en ligne. Axée sur l'exécution de ses obligations réglementaires et la promotion de la consommation responsable de cannabis, la SGCIPE investit dans des initiatives promouvant la consommation responsable et réduisant tous les risques en matière de santé et de sécurité publiques associés à la consommation.

À propos de MADD Canada

MADD Canada (Les mères contre l'alcool au volant) est un organisme de bienfaisance national qui oeuvre à mettre fin à la conduite avec les facultés affaiblies et à venir en aide aux victimes de ce crime violent. MADD Canada peut compter sur des groupes menés par des bénévoles dans plus d'une centaine de communautés partout au Canada. L'organisme vise à offrir des services de soutien aux victimes, à augmenter la sensibilisation aux dangers de la conduite avec les facultés affaiblies ainsi qu'à sauver des vies et à prévenir les blessures sur nos routes. Pour en savoir plus, consultez madd.ca/pages/?lang=fr.



