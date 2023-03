Les solutions Geek+ ont permis d'économiser 140 000 tonnes d'émissions de carbone en 2022, au service de la logistique durable





Les systèmes « Goods-to-person » ont permis d'économiser 140 000 tonnes d'émissions de carbone et 16 millions de KwH en énergie en 2022, selon l'analyse interne de données des 30 000 robots en service de Geek+.

Les solutions de robotique mobile permettent aux client Geek+ de réduire leur empreinte énergétique

PEKIN, 2 mars 2023 /PRNewswire/ -- Geek+, le leader mondial dans le développement de solutions robotiques pour la logistique, annonce avoir franchi une nouvelle étape dans le soutien à la logistique durable. Une analyse interne effectuée sur les données 2022 des systèmes Geek+ déployés dans le monde a révélé que la flotte mondiale de 30 000 robots de l'entreprise a permis d'économiser 140 000 tonnes d'émissions de carbone et 16 millions de KWh en énergie. Les calculs ont été effectués sur la base de la consommation énergétique moyenne des opérations d'entrepôts traditionnels par rapport aux entrepôts soutenus par les robots Geek+.

Les solutions Geek+ permettent aux entreprises dans la distribution et aux fournisseurs de services logistiques de prendre des mesures positives en vue d'atteindre leurs objectifs de durabilité, et de travailler ensemble pour rendre la chaîne d'approvisionnement mondiale plus verte. Les robots Geek+ remplacent les équipements logistiques à forte consommation d'énergie et réduisent l'utilisation de l'électricité, de l'éclairage et de la climatisation dans l'entrepôt, car les robots fonctionnent dans des zones sombres. De plus, les robots eux-mêmes consomment peu d'énergie et la durée de vie de leurs batteries est supérieure de 60 % à la moyenne du secteur.

Yong Zheng, fondateur et PDG de Geek+, a déclaré : « Nous sommes fiers de constater l'impact positif qu'ont nos solutions sur la logistique durable, un objectif essentiel pour notre secteur. Tant dans notre propre production et le déploiement de nos solutions que pour permettre à nos clients d'atteindre leurs objectifs d'économies d'énergies, les robots logistiques jouent un rôle majeur pour rendre la logistique plus durable. »

Les efforts de Geek+ en matière de durabilité se concentrent sur deux domaines principaux :

Aider les clients à atteindre leurs objectifs de durabilité : En moyenne, les solutions AMR permettent de réduire de 75 % la consommation d'énergie par rapport aux entrepôts à fonctionnement manuel, grâce à la réduction de l'espace utilisé et aux zones de stockage sombres, à la diminution des déchets grâce à un taux d'erreur très faible, à la réduction du volume des emballages et aux entrepôts sans papier.

Adhérer à des principes durables dans sa propre chaîne de production: plus de 80 % des pièces de robots sont réutilisables, les cycles de vie des batteries sont long, et les batteries recyclables par le biais de partenaires spécialisés. Geek+ organise une planification logistique intelligente tout au long du processus de fabrication.

Yong Zheng a ajouté : "Il ne s'agit que d'un pas dans la bonne direction. Construire un avenir durable est un objectif commun à toute notre industrie, et en tant que principal connecteur dans le déplacement des marchandises, la chaîne d'approvisionnement est au coeur de cette mission. Geek+ continuera à s'investir pour rendre la logistique plus durable".

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2014499/Geek_sustainable_logistics.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2014500/Geek_Logo.jpg

