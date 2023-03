Avis aux médias - Les gouvernements du Canada et de l'Ontario feront une annonce importante au sujet d'Internet haute vitesse





OTTAWA, ON, le 1er mars 2023 /CNW/ - Le secrétaire parlementaire du ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion, Paul Chiang, et le député fédéral de Newmarket-Aurora, Tony Van Bynen, feront une annonce au nom de la ministre du Développement économique rural, l'honorable Gudie Hutchings, de concert avec l'adjoint parlementaire à la ministre de l'Infrastructure de l'Ontario, Amarjot Sandhu, et la députée provinciale de Newmarket-Aurora, Dawn Gallagher Murphy. L'annonce portera sur l'amélioration de l'accès à Internet haute vitesse dans les régions rurales de l'Ontario. Une période de questions suivra.

Date : Le jeudi 2 mars 2023







Heure : 8 h 30 (heure de l'Est)







Lieu : York Region Administrative Centre

17250, rue Yonge

Newmarket (Ontario)



Les représentants des médias sont invités à communiquer avec les Relations avec les médias d'ISDE à l'adresse [email protected] pour confirmer leur présence à l'annonce ou obtenir le numéro de la téléconférence.

