Un sondage de la Banque Scotia révèle que la majorité des jeunes Canadiens n'ont pas été sensibilisés à la fraude financière





La Banque Scotia aide à combler les lacunes, en proposant des simulations de fraude interactives pour aider les clients à déterminer s'ils en sont victimes.

TORONTO, le 2 mars 2023 /CNW/ - Selon un récent sondage de la Banque Scotia sur la fraude chez les jeunes, 63 % des jeunes Canadiens n'ont pas reçu à l'école de l'éducation sur la fraude financière et la façon de se protéger des fraudeurs. Trois jeunes Canadiens sur quatre ont été la cible ou la victime de diverses fraudes financières par courriel, téléphone, message texte, carte de crédit ou encore sur les réseaux sociaux. Bien que le mois de mars soit reconnu comme le Mois de la prévention de la fraude, la Banque Scotia rappelle aux Canadiens l'importance de rester vigilant tout au long de l'année et a récemment remanié son Portail sur la cybersécurité et la fraude pour sensibiliser les Canadiens et les aider à se protéger contre la fraude financière et la cybercriminalité.

« Le Mois de la prévention de la fraude est une période de sensibilisation à la fraude financière, mais nous aimerions que ce sujet soit d'actualité toute l'année, explique Tammy McKinnon, première vice-présidente, Gestion mondiale de la fraude à la Banque Scotia. La fraude financière peut avoir des effets néfastes à long terme et des milliers de Canadiens en subissent les conséquences chaque année. De fait, 87 % des jeunes disent qu'il faut accroître l'éducation et la sensibilisation sur la fraude financière. L'adage le dit : Le savoir, c'est le pouvoir. Il revient à toute la collectivité d'éduquer et de préparer les générations futures », ajoute-t-elle.

Les clients de la Banque Scotia peuvent également utiliser Argent futé Scotia de Conseils+ pour gérer leurs dépenses et détecter les opérations suspectes. Il s'agit d'un outil gratuit offert aux clients des Services aux particuliers qui utilisent l'appli mobile de la Banque Scotia.

« Nous jouons un rôle important dans la sensibilisation de nos clients sur les tendances actuelles concernant la fraude et les escroqueries. Nous voulons protéger la Banque, les clients, et leur famille, a déclaré Kingsley Chak, premier vice-président, Produits de dépôt, d'épargne et de placement à la Banque Scotia. Argent futé Scotia de Conseils+ ne vous aide pas seulement à atteindre vos objectifs financiers : il fournit des observations, vous aide à gérer vos finances et votre budget, et vous signale les opérations suspectes. »

La Banque Scotia propose les dix conseils suivants pour aider les Canadiens de tous âges à se protéger contre la fraude financière :

S'inscrire à Argent futé Scotia de Conseils+. Ne pas répondre aux courriels/messages textes/messages privés de marketing non sollicités. Activer la vérification en deux étapes sur ses comptes en ligne. Ajouter une fonction d'écran de verrouillage sur son appareil mobile et utiliser la biométrie pour déverrouiller l'accès à son appareil et à ses comptes. Ne jamais divulguer ou communiquer son NIP/mot de passe à qui que ce soit. Éviter d'écrire son NIP/mot de passe sur un morceau de papier. Choisir un NIP/mot de passe difficile à deviner, éviter d'utiliser des renseignements personnels connus de tous, que ce soient des chiffres ou des mots, et changer régulièrement de mot de passe. Mettre à jour le système d'exploitation de son ordinateur et de son téléphone portable, car les versions plus récentes sont habituellement plus sécurisées. N'acheter qu'auprès de détaillants en ligne réputés et n'effectuer des achats et des opérations bancaires en ligne qu'à partir d'appareils de confiance (c'est-à-dire un téléphone ou un ordinateur personnel). Se protéger contre le vol d'identité en cachant ses renseignements personnels en public et en limitant la quantité d'information personnelle publiée sur les réseaux sociaux.

Pour en savoir plus à ce sujet, visitez le nouveau Portail sur la cybersécurité et la fraude de la Banque Scotia : Centre de sécurité | Banque Scotia (scotiabank.com)

1 Pour accéder à l'outil Argent Futé Scotia de Conseils+, vous devez être titulaire d'un produit pour particuliers actif, avoir porté au moins une opération à votre compte au cours des 6 derniers mois et avoir ouvert une session dans l'application des services bancaires mobiles de la Banque Scotia.

À propos du sondage

Le sondage de la Banque Scotia sur la fraude chez les jeunes publié par Maru Public Opinion a été mené par les experts en matière d'échantillons et de collecte de données de Maru/Blue du 16 et 17 janvier 2023 auprès de 488 répondants (83 âgés de 18 à 24 ans et 405 parents d'enfants âgés de 13 à 17 ans) sélectionnés au hasard et faisant partie des panélistes en ligne de La Voix Maru Canada . Les données ont été pondérées par niveau d'études, âge, sexe et région (et au Québec, par langue) afin d'être représentatives de la population des jeunes selon les données de recensement du Canada. Les écarts dans les totaux ou entre les totaux s'expliquent par l'arrondissement des chiffres. À des fins de comparaison, la marge d'erreur estimée pour un échantillon de cette taille est de plus ou moins 4,4 %, 19 fois sur 20. Les écarts dans les totaux ou entre les totaux comparativement aux tableaux de données s'expliquent par l'arrondissement des chiffres.

À propos de la Banque Scotia

La Banque Scotia compte parmi les chefs de file du secteur bancaire dans les Amériques. Dans l'esprit de sa mission d'entreprise, « pour l'avenir de tous », elle contribue à la réussite de ses clients, de leur famille et de leur collectivité en offrant des conseils et une vaste gamme de produits et de services, dont des services bancaires aux particuliers, aux entreprises et aux sociétés, des services bancaires privés, d'investissement et de gestion de patrimoine ainsi que des services liés aux marchés des capitaux. Au 31 janvier 2023, l'effectif de la Banque Scotia comptait plus de 90 000 employés et ses actifs s'élevaient à plus de 1 300 milliards de dollars. Les actions de la Banque Scotia sont cotées en bourse à Toronto (TSX: BNS) et à New York (NYSE: BNS). Pour en savoir davantage, veuillez consulter www.banquescotia.com et suivre le fil @Scotiabank sur Twitter.

