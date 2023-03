ECigIntelligence : selon une enquête, les eurodéputés manquent de connaissances sur les nouveaux produits à base de nicotine





Selon une nouvelle enquête, les députés du Parlement européen sont moins conscients des problèmes clés entourant les nouveaux produits à base de nicotine que les années précédentes, bien qu'ils aient été invités à voter sur une nouvelle législation importante concernant le sujet dans les mois à venir.

Mais la troisième enquête annuelle, menée par l'agence de recherche en intelligence économique Tamarind Intelligence, éditeur des principales plateformes d'intelligence ECigIntelligence et TobaccoIntelligence, montre que plus les eurodéputés en savent sur les nouveaux produits à base de nicotine (e-cigarettes, sachets de nicotine et tabac chauffé), plus ils sont susceptibles de considérer que ces produits sont moins nocifs que les cigarettes.

Parmi ses principales conclusions, le rapport montre que :

Les eurodéputés pensent rarement que les nouveaux produits à base de nicotine sont aussi nocifs que le tabagisme (seulement 19 % des répondants, le nombre le plus bas depuis le lancement de l'enquête annuelle en 2020) et une majorité pense qu'ils sont moins nocifs que le tabagisme.

Les eurodéputés qui n'ont aucune connaissance des nouveaux produits à base de nicotine sont de plus en plus susceptibles de reconnaître qu'ils ne connaissent pas les risques. Les années précédentes, les eurodéputés adoptaient rapidement une position dans un sens ou dans l'autre, mais en 2022, la moitié des eurodéputés sans connaissance ont déclaré ne pas connaître les risques présentés par ces produits.

Les eurodéputés ayant une certaine connaissance des nouveaux produits à base de nicotine ont fortement tendance à croire (76 % des répondants) qu'ils sont moins nocifs que le tabagisme.

Alors que très peu d'eurodéputés considèrent que les nouveaux produits à base de nicotine devraient être plus restreints que le tabac traditionnel et qu'une majorité pense que les ventes en ligne devraient être autorisées pour les adultes (avec vérification de l'âge), plus d'eurodéputés ne savent pas comment ils devraient être réglementés que les années précédentes.

Tim Phillips, directeur général de Tamarind Intelligence, déclare :

« Les résultats de notre 3e enquête annuelle auprès des eurodéputés sont particulièrement pertinents compte tenu du lancement récent de la consultation publique de la Commission européenne sur l'évaluation du cadre législatif de la lutte antitabac fin février 2023 et de l'adoption par le Parlement européen des recommandations de la commission BECA il y plus d'un an. Étant donné que certaines des questions de la consultation de la Commission sont similaires à celles que nous avons posées dans notre enquête auprès des eurodéputés, il sera fascinant de voir si leurs opinions sur le sujet des nouveaux produits à base de nicotine seront conformes aux réponses à la consultation publique. »

D'autres informations et données de l'enquête sont incluses dans ce document.

L'enquête a été réalisée en ligne et de manière anonyme, et toutes les données qui en découlent restent confidentielles, sauf celles utilisées dans l'analyse consolidée. L'enquête a été envoyée à tous les eurodéputés (de tous les États membres et partis politiques) et des réponses ont été obtenues de 43 eurodéputés représentant 6 % du Parlement européen.

À propos de Tamarind Intelligence :

Tamarind Intelligence est l'éditeur d'ECigIntelligence et de TobaccoIntelligence, les principaux fournisseurs de données détaillées sur le marché mondial et la réglementation pour les secteurs de la cigarette électronique et du vapotage et les marchés des sachets de tabac/nicotine chauffés dans le monde entier. Tamarind est un service de veille économique indépendant qui fournit des données objectives sur le marché et la réglementation aux participants de l'industrie, aux acteurs de l'industrie connexes, aux gouvernements et aux organisations non gouvernementales du monde entier depuis son siège à Londres et à Barcelone.

