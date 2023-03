/R E P R I S E -- Avis aux médias : Annonce en matière d'infrastructure à Charlottetown/





CHARLOTTETOWN, PE, le 1er mars 2023 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à une annonce en matière d'infrastructure en présence de l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités, de l'honorable Chrystia Freeland, vice-première ministre et ministre des Finances, de l'honorable Dennis King, premier ministre de l'Île-du-Prince-Édouard, de Sean Casey, député de Charlottetown, de Heath MacDonald, député de Malpeque, de Robert Morrissey, député d'Egmont, de l'honorable Ernie Hudson, ministre de la Santé et du Mieux-être, de l'honorable Cory Deagle, ministre des Transports et de l'Infrastructure, et du Dr Greg Keefe, recteur et vice-chancelier de l'Université de l'Île-du-Prince-Édouard.

Date : Jeudi 2 mars 2023

Heure : 10 h (HNA)

Lieu : Les médias qui souhaitent être présents lors de l'annonce sont priés de s'inscrire par courriel à [email protected]

