La suite technologique et analytique nouvelle génération de Sensormatic Solutions de Johnson Controls redéfinit la gestion des inventaires des magasins





Sensormatic Solutions, le principal portefeuille mondial de solutions de vente au détail de Johnson Controls, permet aux détaillants de bénéficier d'une solution de gestion des inventaires en magasin optimisée et intégrée. Sa suite technologique et analytique nouvelle génération, multi capteur s'appuie sur des techniques avancées de collecte de données, du matériel et des outils d'analyse pour offrir aux détaillants un aperçu complet en temps réel du magasin, à partir des données, proposant ainsi une expérience client optimisées et une excellence opérationnelle.

« La vitrine des magasins est une zone essentielle pour comprendre le comportement des acheteurs et offrir une expérience de classe mondiale », déclare Ned McCauley, responsable mondial des portefeuilles, Storefront Visibility, Sensormatic Solutions. « Notre solution de gestion des inventaires en magasin combine des capteurs dotés d'intelligence artificiel pour apporter clarté et contexte à des situations qui étaient auparavant invisibles. Ces nouvelles données permettent aux détaillants d'améliorer la précision des stocks, d'aligner le personnel sur le niveau de fréquentation des clients et de repérer les zones vulnérables du magasin pour réagir plus rapidement en cas de vol. »

Les détaillants peuvent utiliser la solution de gestion des inventaires en magasin de Sensormatic Solutions, qui est présentée à l'EuroShop 2023, en plus des écosystèmes de protection des articles et d'analyse Retail. L'offre fournit une source fiable de données qui peuvent :

Optimiser le planning des vendeurs : aligner le personnel sur les pics de fréquentation dans les magasins afin d'améliorer les engagements avec la clientèle.

aligner le personnel sur les pics de fréquentation dans les magasins afin d'améliorer les engagements avec la clientèle. Réduire les ruptures de stock : découvrir quand et combien d'articles sont volés en vue d'un réassort rapide de la zone de vente.

découvrir quand et combien d'articles sont volés en vue d'un réassort rapide de la zone de vente. Renforcer les efforts en matière de prévention des pertes : intégrer des systèmes vidéo afin de faciliter le travail de la police et constituer un dossier plus complet.

Le pack de gestion des inventaires en magasin de Sensormatic Solutions est particulièrement performant lorsqu'il est associé aux autres services de solutions de l'organisation. Le portefeuille exhaustif de packs ciblés de Sensormatic Solutions peut rassembler des données provenant de flux disparates afin d'améliorer le parcours des clients, de réduire les déchets, d'améliorer les programmes de retrait en magasin, de concevoir des chaînes d'approvisionnement plus fiables et plus efficaces, et bien plus encore.

« Notre pack de gestion des inventaires en magasin a toujours été axé sur les données », poursuit McCauley. « Mais les nouveaux algorithmes que nous avons intégrés dans le système d'exploitation intelligent, lorsqu'ils sont associés à nos capteurs et à nos programmes détaillés d'étiquetage RFID, offrent aux détaillants des informations prédictives plus précise. »

Pour en savoir plus sur la façon dont les offres numériques Sensormatic Solutions redéfinissent le champ des possibles dans le commerce de détail, visitez le stand C01 du hall 6 au salon de Düsseldorf du 26 février au 2 mars 2023 et suivez #EuroShop2023 sur Twitter et LinkedIn. Pour planifier une visite du stand ou une réunion avec un responsable de compte, rendez-vous sur la page EuroShop de Sensormatic Solutions.

À propos de Johnson Controls

Chez Johnson Controls (NYSE:JCI), nous transformons les environnements dans lesquels les gens vivent, travaillent, apprennent et jouent. En tant que chef de file mondial des bâtiments connectés, sains et durables, notre mission est de repenser la performance des constructions pour qu'elles soient au service des personnes, des lieux et de la planète.

Fiers d'une histoire exceptionnelle de près de 140 ans d'innovation, nous concevons l'avenir des secteurs tels que les soins de santé, l'éducation, les centres de données, les aéroports, les stades, les sites de fabrication et bien d'autres grâce à OpenBlue, notre offre numérique exhaustive.

Une équipe internationale de 100 000 spécialistes dans plus de 150 pays permet à Johnson Controls de proposer le plus vaste portefeuille de logiciels et de technologies de construction, ainsi que les solutions de service de certaines des marques les plus fiables du secteur.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur http://www.johnsoncontrols.com et suivez @Johnson Controls sur les réseaux sociaux.

À propos de Sensormatic Solutions

Sensormatic Solutions est le principal portefeuille mondial de solutions de vente au détail de Johnson Controls, qui favorise l'excellence opérationnelle à grande échelle et fait naître un engagement client connecté et intelligent. Sensormatic IQ, notre plateforme opérationnelle numérique intelligente, regroupe l'ensemble du portefeuille de Sensormatic Solutions, y compris les données de tiers, afin de fournir des perspectives inégalées en matière d'expérience client, de visibilité des inventaires, de prévention des pertes et d'efficacité opérationnelle grâce à des technologies de pointe comme l'IA et l'apprentissage automatique. Tout ceci permet aux détaillants de réagir grâce à des résultats prescriptifs et prédictifs basés sur les données pour appréhender l'avenir en toute confiance. Rendez-vous sur Sensormatic Solutions et suivez-nous sur LinkedIn, Twitter, et sur notre chaîne YouTube.

