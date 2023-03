Telkomsel et ZTE collaborent pour tester l'utilisation du réseau 5G en réponse aux besoins de connectivité numérique dans la zone maritime indonésienne





Telkomsel collabore avec ZTE pour tester la couverture des émetteurs 5G en zone maritime, à Gorontalo, en s'appuyant sur la bande de fréquences de 2,3 GHz

Dans le cadre de cette collaboration, ZTE fournit des solutions de réseau pour aider Telkomsel à accroître la capacité et la qualité des réseaux à large bande dans la région maritime indonésienne.

BARCELONE, Espagne, le 1er mars 2023 /CNW/ - En tant que chef de file des télécommunications numériques en Indonésie, Telkomsel poursuit son engagement à collaborer avec ZTE Corporation afin de tester l'amélioration de la capacité du réseau 5G basée sur la bande de fréquences de 2,3 GHz. Cette dernière permettra d'étendre la couverture des services à large bande en zone maritime. Telkomsel et ZTE ont présenté cette collaboration stratégique dans le cadre de la Mobile World Conference qui s'est tenue à Barcelone le 27 février 2023. Cette collaboration vise à soutenir l'accélération de la croissance économique nationale, qui est de plus en plus rapide, grâce à l'offre d'une connectivité numérique pour le développement des secteurs de la pêche et du tourisme marin. De plus, elle vise à répondre à la demande croissante d'accès aux communications dans la zone maritime potentielle indonésienne.

Cet essai a été réalisé dans la province de Gorontalo, l'une des régions à fort potentiel maritime en Indonésie, qui a un littoral de 903,7 km. Le secteur naval y constitue l'un des piliers de l'économie régionale. Selon les données du Service des affaires maritimes et des pêches, en 2019, 19 013 pêcheurs dépendaient de leurs activités en mer. La disponibilité de l'infrastructure des réseaux de communication et de l'accès à Internet est donc l'une des exigences essentielles pour soutenir la croissance et l'accélération d'une économie numérique.

M. Nugroho, directeur, Réseaux, chez Telkomsel, a déclaré : « Telkomsel continue de renforcer régulièrement ses principales capacités en matière de fourniture de réseaux et de services de télécommunications avec les technologies les plus récentes en réponse aux besoins en développement. En collaborant de manière stratégique avec des acteurs de l'industrie tels que ZTE, Telkomsel peut soutenir la feuille de route nationale de transformation numérique à l'aide d'une technologie 5G novatrice. Nous espérons que cette collaboration dans la mise à l'essai de la disponibilité des services à large bande 5G, qui cette fois-ci sera axée sur le secteur maritime, pourra ouvrir d'autres possibilités pour un meilleur accès aux télécommunications numériques, tout en accélérant la croissance économique numérique dans la région de Gorontalo de façon plus inclusive et durable. »

Richard Liang Weiqi, président et directeur général de ZTE Indonésie, a déclaré : « Nous sommes honorés de poursuivre notre collaboration avec Telkomsel pour construire un réseau 5G à Gorontalo, en Sulawesi du Nord. Grâce à cette collaboration, ZTE offre des expériences de connectivité qui sont en mesure d'encourager des progrès exhaustifs pour les habitants de Gorontalo. En outre, cette initiative promeut l'égalité des chances pour tous les habitants de la région maritime indonésienne et leur permet d'accéder à des expériences avancées en termes de mode de vie numérique. En tant que chef de file dans le domaine de la technologie, ZTE s'engage à continuer de faire avancer l'écosystème numérique en Indonésie en présentant divers solutions et produits novateurs et en offrant la meilleure expérience possible à la société. »

Dans le cadre de cette collaboration, la solution utilisée pour améliorer la qualité et la couverture des réseaux à large bande dans la région maritime indonésienne est un appareil radio 5G de ZTE doté d'une technologie d'antenne active pouvant émettre dans un rayon atteignant les 60 km.

Jusqu'à présent, Telkomsel s'est engagée de façon graduelle et mesurable à développer et à étendre la couverture des technologies de réseau à large bande 4G/LTE et 5G à travers l'Indonésie afin d'assurer une distribution égale d'un service de qualité à tous les habitants du pays. En renforçant constamment l'écosystème au moyen de la technologie 5G, tant dans les segments des consommateurs que des entreprises, Telkomsel cherche à accélérer le rythme de la transformation numérique nationale et à soutenir la croissance économique de l'Indonésie dans divers secteurs. L'élargissement de la couverture 5G dans les zones maritimes de l'Indonésie appuiera davantage d'activités économiques comme le transport maritime, la pêche et le tourisme.

À propos de Telkomsel ( www.telkomsel.com )

Telkomsel est une entreprise de télécommunication numérique de premier plan qui continue d'offrir plus de possibilités pour la connectivité numérique, les plateformes numériques et les services numériques développés en mettant l'accent sur les avantages de la technologie à l'intention de tous les niveaux de la société, et ce, partout au pays. Telkomsel a déployé avec constance des réseaux mobiles à large bande 4G et développé des réseaux 5G, en plus d'enrichir son offre de service au moyen de solutions numériques novatrices, notamment les jeux mobiles, le divertissement numérique, le mode de vie numérique, les services financiers mobiles, les solutions d'entreprise et l'Internet des objets. Au cours de ses 27 années d'existence, Telkomsel a servi plus de 159,8 millions de clients en Indonésie, soutenus par plus de 260 000 stations de base. Nos agents du service à la clientèle sont accessibles par telkomsel.com, sur facebook.com/telkomsel, Twitter @telkomsel et Instagram @telkomsel, ainsi que par l'assistant virtuel de Telkomsel, l'application MyTelkomsel.

À propos de ZTE

ZTE contribue à relier le monde à l'innovation continue pour un avenir meilleur. L'entreprise offre des technologies novatrices et des solutions intégrées. Son portefeuille couvre toutes les gammes de services, comme le sans-fil, les services filaires, les appareils et les télécommunications professionnelles. Desservant plus d'un quart de la population mondiale, ZTE se consacre à la création d'un écosystème numérique intelligent, ainsi qu'à la connectivité et à la confiance partout dans le monde. ZTE est cotée à la Bourse de Hong Kong et à la Bourse de Shenzhen. www.zte.com.cn/global

