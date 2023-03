Antaisolar présente son dernier système de suivi et de montage distribué au salon GENERA à Madrid, en Espagne





MADRID, 2 mars 2023 /PRNewswire/ -- Antaisolar, le principal fournisseur de l'ensemble de la chaîne industrielle des systèmes de montage photovoltaïques, a présenté ses derniers systèmes de suivi et de montage distribué lors du salon espagnol de l'énergie environnementale le plus important et le plus influent, GENERA, qui s'est tenu au centre d'exposition IFEMA à Madrid du 21 au 23 février.

Le système de suivi solaire phare d'Antaisolar, TAI-Space, a attiré l'attention pour sa conception avancée et sa technologie à entraînements multiples. Il a été certifié par le CPP, une autorité mondiale, pour résister à des conditions de vent extrêmes. TAI-Space est doté d'une technologie innovante d'entraînement par moteur sans balais FOC qui a une durée de vie de plus de 30 ans, sans besoin de maintenance pendant tout le cycle de vie de la centrale solaire. TAI-Space est compatible avec les panneaux solaires de grande taille et peut s'adapter à plus de six chaînes de grands panneaux, ce qui permet de réduire efficacement les coûts du système jusqu'à 18 %.

Depuis 2021, la production décentralisée a connu une croissance explosive sur le marché européen. Antaisolar a développé une gamme complète de produits de montage distribué qui peuvent être adaptés de manière flexible à différents matériaux et types de toits, en réponse à cette tendance du marché. Tous les produits de production décentralisée d'Antaisolar ont subi de multiples tests et certifications internationales, garantissant leur stabilité, leur durabilité et leur pérennité, ce qui les rend idéaux pour diverses applications.

Pendant l'exposition, le stand d'Antaisolar était bondé de visiteurs, et deux présentations ont été données respectivement par Emmanuele Chiappori, directeur technique mondial d'Antaisolar, et Sara Song, directrice commerciale senior. Les présentations ont porté respectivement sur la dernière technologie de suivi solaire d'Antaisolar et sur les avantages uniques des produits distribués. Les deux présentations ont été bien accueillies par le public et ont suscité un intérêt et une participation significatifs.

Antaisolar considère l'Espagne comme l'un des principaux marchés internationaux. En août 2022, Antaisolar a établi un centre mondial de R&D à Madrid, assumant le rôle stratégique de l'innovation technologique de l'entreprise. Antaisolar continue d'approfondir son développement et son offre adaptés aux besoins croissants du marché européen, avec un profil de produit diversifié qui peut répondre à divers scénarios d'application, dédié à fournir une colonne vertébrale solide pour la transition énergétique de l'Europe. Avec pour mission d'« élever un monde vert », Antaisolar avance à grands pas sur la voie de la mondialisation, en fournissant des produits et des services de haute qualité à ses clients du monde entier.

