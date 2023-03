Forescout relève les défis modernes associés aux procédures d'exploitation de sécurité avec le lancement de Forescout XDR





Forescout Technologies Inc., le leader mondial en cybersécurité automatisée, a présenté aujourd'hui Forescout XDR, pour aider les entreprises à mieux détecter, analyser et traiter l'éventail le plus important de menaces avancées dans l'ensemble de l'entreprise.

Un centre d'opérations de sécurité typique reçoit 450 alertes par heure1, et les analystes perdent un temps précieux à traiter les alertes de faible fidélité et à résoudre les faux positifs, en négligeant souvent d'accorder la priorité à des attaques réelles. Jusqu'à présent, le champ de vision d'un centre d'opérations de sécurité (SOC) pour la détection des menaces et les réponses associées excluait les dispositifs critiques qui sont de plus en plus des points d'attaque courants, y compris la technologie opérationnelle (TO), les systèmes de contrôle industriel (SCI), les systèmes de gestion d'immeuble (SGI) et les dispositifs médicaux et IdO. En outre, les structures technologiques dont dépendent les équipes SOC ont nui à leur capacité de réagir rapidement et complètement à ces menaces.

« La véritable valeur d'une solution XDR est sa capacité à traiter la télémétrie et les données de l'ensemble de l'entreprise : cloud, campus, environnements à distance et de centre de données ainsi que chaque dispositif connecté géré ou non géré. C'est ce que signifie le X dans XDR », déclare Justin Foster, directeur de la technologie, Forescout. « Les produits XDR traditionnels n'ont pas cette capacité ou ils n'utilisent que les données du propre PEPT du vendeur ou de quelques autres outils de sécurité. Cela limite considérablement la souplesse, l'extensibilité et l'efficacité qu'une solution XDR doit fournir. »

Grâce à l'application avancée de la science des données et de l'automatisation, Forescout XDR génère une alerte haute fidélité nécessitant véritablement l'attention d'un analyste pour chaque lot de 50 millions d'enregistrements saisis par heure2. Étant donné que Forescout XDR est neutre en matière de fournisseur et de PEPT, cette ingestion de données inclut des données produites par plus de 170 sources de sécurité, d'infrastructures, d'applications, de cloud/SaaS et d'enrichissement et par des douzaines de fournisseurs de premier plan. En outre, avec plus 70 sources de renseignements sur les menaces et 1500 règles et modèles vérifiés de détection et l'intégration des données, les clients de Forescout XDR sont opérationnels en quelques heures et peuvent ainsi détecter, analyser et résoudre de façon active les menaces.

« Compte tenu de l'étendue et de la diversité de ses capacités, en particulier ses tableaux de bord et ses comptes-rendus, Forescout XDR fournit une solution prête à l'emploi nous permettant de résoudre nos problèmes de SOC auxquels nous nous heurtons depuis 18 à 24 mois », déclare Samer Mansour, responsable de sécurité des informations, Panasonic Corporation of North America. « La solution était facile à déployer et complètement opérationnelle en quelques semaines. Grâce à son intégration étroite avec les solutions de sécurité et de visibilité du réseau de Forescout et notre structure technologique de sécurité plus étendue, nous avons la possibilité d'appliquer un contrôle beaucoup plus important dans nos environnements IT et TO et d'améliorer encore plus notre sécurité générale. »

Une intégration transparente avec la solution de contrôle de l'accès au réseau d'avant-garde de Forescout permet aux clients :

De réduire le risque d'une attaque et sa surface en évitant que les dispositifs non conformes ne se connectent à leurs réseaux. Cette approche proactive en matière de XDR améliore encore plus l'efficacité et la performance d'un SOC moderne. D'automatiser les procédures de réponse capables d'atteindre immédiatement chaque dispositif connecté géré et non géré dans toute l'entreprise. Le rayon de l'attaque est ainsi réduit en temps réel permettant l'exécution correcte des mesures d'atténuation ou de rectification.

Étant donné que Forescout XDR possède une architecture multi-locataires et prend en charge le stockage des données locales tout en pouvant fournir une vue globale et agrégée des menaces et de la performance du SOC, la solution est idéale pour les grandes entreprises, les multinationales, les organisations possédant des SOC régionaux et les fournisseurs de services de sécurité gérés.

Prix

La licence SaaS est basée sur le nombre total de point de terminaison dans l'entreprise. Ainsi, les clients ont la possibilité d'utiliser les sources de données nécessaires pour prendre en charge complètement les cas d'utilisation qu'ils considèrent importants pour une meilleure détection, sans se soucier de la hausse ou de la fluctuation des coûts associées au stockage des enregistrements dans le cloud.

À propos de Forescout

Forescout Technologies, Inc. assure l'automatisation de la cybersécurité dans la sphère numérique, en maintenant un alignement continu des cadres de sécurité des clients avec leurs réalités numériques, et ce pour tous les types d'actifs (IT, IoT, OT, IoMT, et environnements cloud). La plateforme Forescout offre une visibilité complète des actifs, une conformité continue, une segmentation du réseau et une base solide pour le modèle Zero Trust. Depuis plus de 20 ans, des organisations du classement Fortune 100 et les administrations font confiance à Forescout pour leur apporter une cybersécurité automatisée à grande échelle. Forescout fournit à ses clients une intelligence basée sur les données pour détecter avec précision les risques et remédier rapidement aux cybermenaces sans perturber les actifs essentiels de l'entreprise. www.forescout.com

1 "The 2020 State of Security Operations," Forrester Consulting 2 Based on aggregate Forescout data from a 1-year period (Dec 2021-2022), across 30 enterprise customers, representing a range of company sizes and industries.

