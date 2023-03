Québec Nickel annonce une teneur en nickel supérieure à 1,25 % dans le forage de la zone Fortin Sill





Québec Nickel Corp. (CSE : QNI ; FSE : 7lB ; OTCQB : QNICF) (« QNI » ou la « Société ») a le plaisir de publier les résultats d'une nouvelle analyse de forage de son projet Ducros Ni-Cu-PGE, situé à 80 kilomètres au nord-est de Val-d'Or, Québec. Ces résultats proviennent du forage d'exploration réalisé à la zone Fortin Sill fin 2022 et suggèrent la zone riche en métaux critiques (Cu-Ni-PGE) est ouverte en profondeur et latéralement.

Faits saillants :

Le trou QDG-22-63 présente une section de forage de 4,90 mètres de long avec en moyenne 0,77 % Ni, 0,56 % Cu, 340 ppm Co et 0,80 g/t Pt-Pd-Au qui inclut un sous-intervalle de trois mètres de long à teneur plus élevée de 1,06 % Ni, 0,77 % Cu, 447 ppm Co et 1,09 g/t Pt-Pd-Au .

qui inclut un sous-intervalle de trois mètres de long à teneur plus élevée de . Des échantillons individuels d'un mètre de long de l'intersection étudiée présentent jusqu'à 1,27 % Ni, 1,21 % Cu, 559 ppm Co et 1,46 g/t Pt-Pd-Au .

. La section de forage se trouve approximativement 60 mètres en dessous et 55 mètres au sud-ouest des extensions connues de la zone Fortin Sill et suggère que la zone est ouverte aussi bien en profondeur que latéralement.

Les résultats d'essais dans cinq trous supplémentaires réalisés à partir de la même plateforme de forage que pour QDG-22-63 sont en attente.

L'exploration de suivi, l'expansion et le forage de définition sont prévus pour cet hiver et au printemps à la zone Fortin Sill.

Résultats de forage à la zone Fortin Sill

Le trou QDG-22-63 a été achevé à la fin de 2022 en réponse aux résultats anormaux de Ni-Cu-PGE (tous des métaux critiques) pour le trou QDG-22-38, qui a été amorcé du côté nord-est de l'affleurement de découverte de la zone Fortin Sill et foré vers le sud-ouest sous l'exposition au substrat rocheux minéralisé (Figure 1). Le trou QDG-22-38 a rapporté des valeurs anormales de nickel, de cuivre et de PGE bien en-dessous et vers le sud-ouest, potentiellement en plongée, de la zone Fortin Sill. La géologie et la minéralisation rencontrées dans le trou QDG-22-38 sont résumées dans le communiqué de presse du 19 octobre 2022 de la Société. Plus tard, au cours du même programme de forage, le trou QDG-22-63 a été amorcé au sud-ouest de l'affleurement de découverte et le forage de Fortin Sill vers 105° azimut avec une pente de -75° à partir d'une plateforme de forage autorisée existante pour assurer le suivi des résultats du trou QDG-22-38.

L'intervalle minéralisé de 4,90 mètres de long coupé par QDG-22-63 commence à 109,10 mètres de profondeur et présente 0,77 % Ni, 0,56 % Cu, 340 ppm Co et 0,80 g/t Pt-Pd-Au et inclut un sous-intervalle de trois mètres à teneur plus élevée de 1,06 % Ni, 0,77 % Cu, 447 ppm Co et 1,08 g/t Pt-Pd-Au. Un échantillon d'un mètre dans cet intervalle présente 1,27 % Ni, 1,21 % Cu, 559 ppm Co et 1,46 g/t Pt-Pd-Au (voir le Tableau 1 pour des informations détaillées). L'ensemble de l'intervalle minéralisé se caractérise par la présence de pyrrhotite et de chalcopyrite fortement disséminées et à texture nette, avec de fréquentes veines de sulfure semi-massives à massives allant de plusieurs centimètres à des décimètres de large, des longerons et des "clasts" dans de la pyroxénite variablement altérée en chlorite et modérément à fortement foliée vers la roche hôte de gabbronorite. Les résultats des essais pour les trous QDG-22-60, QDG-22-61, QDG-22-62 et QDG-22-64 à QDG-22-66, qui ont tous été amorcés à partir de la même plateforme de forage que QDG-22-63, sont en attente (Figures 1 et 2).

La présence de sulfures à haute teneur en nickel-cuivre-PGE en profondeur de la zone Fortin Sill en surface justifie un forage de suivi et, à ce titre, plusieurs trous supplémentaires seront terminés au cours du programme d'exploration de 2023 afin d'évaluer la taille et l'étendue potentielles de cette nouvelle cible et/ou de l'extension potentielle de la zone Fortin Sill. De plus, le nouveau forage mettra également à l'essai le modèle géologique mis à jour pour l'emplacement de l'intrusion minéralisée de Fortin Sill, comme indiqué dans le communiqué de presse du 15 décembre 2022 de la Société.

La présence d'une minéralisation fortement anormale et à haute teneur en Ni-Cu-Co-PGE-Au dans de multiples trous de forage en profondeur et potentiellement en plongée de la zone Fortin Sill renforce le potentiel de découvrir une nouvelle minéralisation sulfurée Ni-Cu-Co-PGE-Au à proximité immédiate ainsi que dans l'ensemble de la zone du projet.

En plus des résultats d'essai du trou QDG-22-63, des valeurs anormales de Ni-Cu-Co-PGE-Au des trous QDG-22-33 et QDG-22-34 sont également observées ici (Tableau 1, Figures 1 et 2). Ces deux trous ont été amorcés à moins de 50 mètres de l'exposition à l'affleurement minéralisé de la zone Fortin Sill et ont recoupé de longs intervalles de carottage de minéralisation anormale de Ni-Cu-Co-PGE-Au commençant à la surface (Tableau 1).

Identifiant du trou De (m) À (m) Longueur (m) Ni (%) Cu (%) Ni + Cu (%) Co (ppm) Pt (g/t) Pd (g/t) Au (g/t) 3E (g/t) QDG-22-33 7,03 32,00 24,97 0,14 0,02 0,16 108 0,03 0,04 0,02 0,09 QDG-22-34 6,82 54,00 47,18 0,16 0,07 0,23 114 0,04 0,05 0,03 0,12 y compris 6,82 40,50 33,68 0,17 0,10 0,27 118 0,06 0,07 0,04 0,17 y compris 8,00 17,50 9,50 0,24 0,28 0,52 128 0,11 0,11 0,11 0,33 QDG-22-63 109,10 114,00 4,90 0,77 0,56 1,33 340 0,33 0,36 0,11 0,80 y compris 110,00 113,00 3,00 1,06 0,77 1,83 447 0,46 0,48 0,14 1,08 y compris 111,00 112,00 1,00 1,27 1,21 2,48 559 0,60 0,70 0,16 1,46 Tableau 1. Résumé des résultats d'essais pour les trous QDG-22-33, QDG-22-34 et QDG-22-631,2,3 1Les intervalles d'essai indiqués sont pondérés en fonction de la longueur de l'échantillon. 2La largeur réelle des intervalles minéralisés n'est pas connue en raison de l'insuffisance des informations. 33E = Pt+Pd+Au

Programme d'exploration 2023

Comme annoncé précédemment, les activités d'exploration hivernale de la Société en 2023 ont débuté le 20 janvier avec le début de son programme de forage prévu d'environ 20 000 mètres dans la partie nord du complexe DUSC (Ducros Ultramafic Sill Complex) (voir le communiqué de presse du 17 janvier 2023 pour plus d'informations). Le programme de forage de cette année permettra de tester de nombreuses cibles géophysiques (anomalies électromagnétiques, magnétiques et gravimétriques) et géologiques adjacentes dans les zones cibles DUSC et Ducros Gabbro. Le forage devrait reprendre dans la zone Fortin Sill plus tard cet hiver et au printemps. En plus du programme de forage en cours, environ 600 kilomètres linéaires de relevés magnétiques à haute résolution avec des drones ont été réalisés cet hiver qui couvrent des cibles choisies dans les parties centrale et sud-ouest de la propriété Ducros. Ces nouvelles données géophysiques seront intégrées à la base de données du projet et aideront à guider et à affiner les travaux d'exploration en cours.

La Société annonce également la relocalisation réussie de sa base opérationnelle et de ses installations de traitement de base de Val-d'Or pour la ville de Lebel-sur-Quévillon. Les nouveaux bureaux, la carothèque et les installations de sciage à Lebel-sur-Quévillon sont à moins de 30 minutes de route de la propriété Ducros, ce qui permet d'améliorer considérablement l'efficacité du travail et la sécurité globale du personnel et des entrepreneurs du projet.

PDAC 2023

Les représentants de la Société assisteront à la conférence de l'Association canadienne des prospecteurs et développeurs (PDAC) du 5 au 8 mars 2023, à Toronto, Canada. Les participants à la conférence sont invités à visiter le stand QNI (3250) au cours de l'événement de quatre jours pour examiner certaines des carottes à haute teneur en Ni-Cu-PGE forées dans la zone Fortin Sill en 2022 et pour discuter des plans d'exploration de la Société pour 2023.

Traitement de base et contrôle et assurance de la qualité

Québec Nickel a mis en oeuvre un programme d'assurance et de contrôle de la qualité (« QAQC ») pour son projet Ducros pour s'assurer que les meilleures pratiques sont appliquées en matière de diagraphie, d'échantillonnage et d'analyses de sa carotte de forage, ainsi que de la collecte et des analyses d'échantillons rocheux. Ceci implique l'insertion régulière de vides géochimiques, doublons et de plusieurs matériaux de référence certifiés (MRC) de Ni-Cu-PGE-Au dans le flux d'échantillons.

La carotte de forage est recueillie chaque jour par le personnel dédié au projet Ducros à partir des foreuses et transportée dans des boîtes à noyaux sécurisées vers les installations de diagraphie de QNI situées à Lebel-sur-Quévillon. La diagraphie est réalisée sur des ordinateurs portables et les données sont saisies à l'aide d'un logiciel adapté.

Les carottes destinées à des analyses géochimiques sont identifiées et étiquetées par des géologues spécialisés en carottage, puis sciées en deux par une lame diamant. Une moitié de l'échantillon de base de diamètre NQ est placé dans un sac de prélèvement étiqueté et sécurisé. L'autre moitié est replacée dans sa caisse à carottes en vue d'un archivage. Tous les échantillons de carottes sont transportés du site de diagraphie de QNI vers l'installation de préparation des échantillons d'AGAT Laboratories à Val-d'Or, dans des sacs de riz sécurisés et numérisés, par le personnel chargé dudit projet.

AGAT Laboratories est accrédité selon les normes ISO/IEC 17025:2017 et ISO 9001:2015. L'analyse des métaux précieux (or, platine et palladium) est réalisée par pyroanalyse avec une finition ICP-OES, tandis que les analyses du nickel, du cuivre et de 41 autres éléments sont effectuées à l'aide du progiciel AGAT 4 Acid Digest - Metals Package, avec une finition ICP-OES.

PERSONNE QUALIFIÉE

Gary DeSchutter, M.Sc., P.Geo., vice-président de l'exploration chez Québec Nickel Corp., et une personne qualifiée (« PQ ») selon les termes du Règlement 43-101 (« NI 43-101 »), a examiné et approuvé le contenu scientifique et technique du présent communiqué de presse.

À PROPOS DE QUEBEC NICKEL CORP.

Québec Nickel Corp. est une société d'exploration minière axée sur l'acquisition, l'exploration et le développement de projets de métaux critiques (Ni-Cu-Co-PGE) au Québec, Canada. La Société détient 100 % des intérêts de la propriété Ducros, qui consiste en 282 permis d'exploitation minière contigus couvrant 15 293 hectares dans la partie orientale de la ceinture de roches vertes de l'Abitibi, au Québec, au Canada. Des renseignements supplémentaires sur Québec Nickel Corp. sont disponibles sur www.quebecnickel.com.

