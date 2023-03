Des célébrités portant les produits LILYSILK créent des tendances spectaculaires lors de festivals international de films de premier plan





BERLIN, 1 mars 2023 /CNW/ -- LILYSILK, la marque de soie la plus en vue au monde, dont la mission est d'inspirer les gens à vivre une vie meilleure et durable, est devenue une marque de vêtements de choix pour les célébrités de premier plan dans les plus prestigieux festivals du film au monde. Le 24 février dernier, l'inimitable Kristen Stewart a été vue portant un chemisier blanc en soie à demi manches avec col cranté en V LILYSILK lors d'une réception organisée par le maire de Berlin pour souligner l'édition de cette année du Festival international du film de Berlin .

La nature décontractée des vêtements de la marque de soie de renommée mondiale semble correspondre presque parfaitement aux personnalités des vedettes qui choisissent de les porter lors de ces événements très médiatisés. Le chemisier classique à encolure en V présente une allure décontractée et une coupe carrée, ainsi qu'un col inversé flatteur en soie Crêpe de Chine.

L'an dernier, Julianne Moore a partagé un égoportrait intime où elle portait une robe-chemisier Classic Freesia de LILYSILK alors qu'elle se préparait pour le Festival international du film de Venise. La robe-chemisier Classic Freesia en soie est l'ajout parfait à toute collection contemporaine grâce à sa soie charmeuse et à sa coupe décontractée au niveau des bras, ce qui donne à madame Moore le confort et la souplesse dont elle a besoin alors qu'elle se détend dans sa chambre avant cet événement de renommée mondiale.

Anne Hathaway a également créé les tendances mode de LILYSILK lors du 75e Festival de Cannes. La beauté naturelle a été observée par le Daily Mail et InStyle alors qu'elle quittait Cannes arborant un resplendissant foulard rectangulaire en soie , un foulard produit en quantité limitée qui célèbre le printemps avec un superbe motif de lys rétro.

« Nous sommes ravis de voir Kristen Stewart et d'autres fabuleuses actrices primées établir des tendances spectaculaires pour LILYSILK à l'occasion de ces grands festivals du film internationaux, a déclaré David Wang, chef de la direction de LILYSILK. Décontractés, classiques et naturellement à la mode en tout temps, les vêtements et accessoires de LILYSILK donnent l'impression de vivre de façon spectaculaire.

À propos de LILYSILK

LILYSILK est l'une des marques de soie les plus en vue au monde et a pour mission d'inspirer les personnes à vivre une vie meilleure et un mode de vie plus durable. Notre souci les uns des autres et de la planète est ce qui nous motive. La soie n'est pas toujours égale : nous fabriquons nos produits à partir des fibres naturelles les plus raffinées, et nous ne gaspillons rien. Nous voulons vous apporter le confort ultime à chaque instant, chaque jour et pour toujours. Notre objectif est de vous faire vivre de façon spectaculaire et de faire de la planète un meilleur endroit où vivre.

