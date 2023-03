NIQ dévoile une nouvelle identité visuelle qui reflète son engagement à offrir une vision complète du renseignement consommateur





NIQ, le leader mondial du renseignement consommateurs, vient de révéler une nouvelle identité visuelle, qui reflète les moyens d'analyse et de mesure de pointe de l'entreprise et ouvre de nouveaux chemins vers la croissance pour les détaillants et les marques. La nouvelle image de marque coïncide avec une transformation importante de l'entreprise et représente sa détermination à fournir la vision la plus claire et complète possible pour comprendre le comportement des consommateurs à l'échelle mondiale.

La « vision complète » de NIQ est alimentée par une quantité accrue de données provenant d'un nombre accru de canaux, sources, consommateurs et régions. La compréhension, la mesure et l'exploitation des données complètes confèrent aux clients une opportunité inégalée de s'adjuger un avantage concurrentiel, de saisir des opportunités, d'atténuer les risques et de comprendre l'évolution du comportement d'achat des consommateurs. Fortes de cette compréhension on-ne-peut-plus claire du comportement des consommateurs livrée via une plateforme avancée intégrant des statistiques, les entreprises peuvent en toute confiance prendre des décisions qui doperont leur croissance.

« La nouvelle identité visuelle concilie notre héritage et notre avenir de leader du renseignement consommateurs » déclare Tracey Massey, directrice d'exploitation de NIQ. « En 1923, notre société a créé le concept de part de marché ; suite à nos investissements dans l'omnicanal, l'identité de NIQ incarne maintenant la nouvelle norme pour comprendre ce que les consommateurs achètent, ce qui les motive à le faire, et surtout comment nos clients peuvent en profiter ».

Les modifications apportées à l'identité de la marque portent sur le nom, le logo, les couleurs et la mission de l'entreprise. Ensemble, ces éléments traduisent l'évolution de l'entreprise et montrent son avance en matière de renseignements omnicanaux sur les consommateurs.

Nom/logo : NIQ, s'appuie sur l'héritage de l'entreprise et se réinvente pour l'avenir.

: NIQ, s'appuie sur l'héritage de l'entreprise et se réinvente pour l'avenir. Palette chromatique : le thème de couleurs diversifié soutient la plateforme avancée Connect de NIQ et la plateforme de visualisation de données Discover, un outil de veille commerciale robuste et intuitif qui interagit avec les jeux de données sur les consommateurs les plus complets au monde.

: le thème de couleurs diversifié soutient la plateforme avancée Connect de NIQ et la plateforme de visualisation de données Discover, un outil de veille commerciale robuste et intuitif qui interagit avec les jeux de données sur les consommateurs les plus complets au monde. Mission de la marque : « Montrer au monde ce que les gens veulent » ; cette mission correspond à la stratégie de l'entreprise et constitue la proposition de valeur des employés.

: « Montrer au monde ce que les gens veulent » ; cette mission correspond à la stratégie de l'entreprise et constitue la proposition de valeur des employés. Promesse de la marque: « Nous offrons la compréhension la plus complète et la plus claire au monde du comportement d'achat des consommateurs, laquelle révèle de nouveaux chemins de croissance » ; cette promesse présente aux clients notre point de vue singulièrement ambitieux.

« Notre nouvelle identité incarne le nouveau sens de notre mission, l'énergie qui traverse l'entreprise, qui épouse le changement, l'innovation, et résout les plus grands défis du secteur » affirme Marta Cyhan-Bowles, directrice de la communication et responsable marketing pour l'Amérique du Nord. « Il s'agit d'une année charnière pour NIQ, au moment où l'entreprise accélère sa vision afin que le monde sache qui elle est réellement, à savoir un chemin vers la croissance ».

La nouvelle identité de NIQ sera présentée lors de la conférence annuelle Consumer 360® pour montrer que l'entreprise franchit de nouveaux jalons vers son objectif, définit de nouvelles voies pour l'innovation, dresse de nouveaux ponts pour la collaboration et trace de nouveaux chemins vers la croissance.

Pour plus d'informations sur NIQ et pour découvrir sa nouvelle identité visuelle, rendez-vous sur www.niq.com.

À propos de NIQ

NIQ, la première société mondiale de renseignements sur les consommateurs, révèle de nouveaux chemins vers la croissance pour les détaillants et les fabricants de biens de consommation. Implantée dans plus de 100 pays, NIQ offre la compréhension la plus claire et complète du comportement d'achat des consommateurs grâce à une plateforme de veille commerciale avancée intégrant des analyses prédictives.

NIQ a été fondée en 1923 et est une société du portefeuille d'Advent International. Pour plus d'informations, visitez NIQ.com.

