Acquisition importante dans les Maritimes pour Harnois Énergies

SAINT-THOMAS, QC, le 1er mars 2023 /CNW/ - Harnois Énergies est très fière d'annoncer qu'elle fait l'acquisition d'une partie d'un réseau de vente au détail de dépanneurs et de carburant dans les Maritimes sous les marques de commerce Esso, Wilsons Gas Stops, Go! Stores et Coast Gas (« le réseau Wilsons »), et ce, avec l'approbation du Bureau de la concurrence du Canada.

En août 2022, Alimentation Couche-Tard a obtenu le consentement du Bureau de la concurrence du Canada de se porter acquéreur du réseau Wilsons et ce, conditionnellement à la vente d'une partie de ce réseau.

Cette partie du réseau que nous venons d'acquérir comprend 52 sites, dont 34 stations corporatives et 18 stations affiliées, et ce, à travers 4 provinces : Nouvelle-Écosse, Nouveau-Brunswick, Île-du-Prince-Édouard et Terre-Neuve-et-Labrador. L'équipe totalise environ 350 employés.

« Nous sommes très heureux de cette acquisition dans les Maritimes. L'ajout de ce fort réseau permet à Harnois Énergies de consolider sa position de leader sur le marché et également d'étendre sa présence dans le Canada atlantique. Nous sommes également ravis d'intégrer de nouveaux employés à notre belle et grande famille! » explique Serge Harnois, président-directeur général de Harnois Énergies.

À propos de Harnois Énergies (https://harnoisenergies.com)

La corporation, fondée en 1958, a comme mission de fournir efficacement des sources d'énergie, des produits de spécialité ainsi que des services de qualité par une expérience d'achat conviviale. Elle distribue principalement des produits pétroliers, propane, des lubrifiants et des produits spéciaux, mais elle est également tournée vers l'avenir avec son réseau de bornes électriques et sa station-service où l'hydrogène est disponible. De plus, l'entreprise dessert les marchés du Québec, du Nunavut, du Labrador, du Nouveau-Brunswick et poursuit son développement dans d'autres provinces canadiennes.

HÉ compte sur des entreprises associées ainsi que sur un vaste réseau de sous-distributeurs pour répondre aux besoins des clientèles réparties dans six segments de marché : détail, commercial/services, industriel, résidentiel, agricole et aviation. Harnois Énergies fournit des produits et services sous les marques Esso et Mobil ainsi que sous ses marques privées Harnois, Pétro-T, H-Go, Énergies Express, AFS Exécutif, Proxi et Proxi Extra.

Harnois Énergies s'appuie sur une équipe de plus de 1 000 personnes pour remplir sa mission.

