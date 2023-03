Heidrick & Struggles annonce la promotion d'associés, d'associés principaux et d'un associé principal client à l'échelle mondiale dans le cadre de ses activités de recrutement de cadres et de services-conseils





Des promotions sont offertes dans 22 villes réparties dans 14 pays, au moment où l'entreprise continue de promouvoir son engagement à l'égard du perfectionnement professionnel dans le contexte d'un marché en constante évolution

CHICAGO, le 1er mars 2023 /CNW/ - Heidrick & Struggles (Nasdaq : HSII), un fournisseur de premier plan de solutions de conseil en leadership mondial et de talents sur demande, a annoncé la promotion de 19 associés partenaires, de 29 associés principaux et d'un associé principal client dans ses activités de recrutement de cadres et de services-conseils Heidrick à l'échelle mondiale.

« Heidrick & Struggles est fière de former des chefs de file au sein de notre entreprise, et nous sommes profondément engagés à développer nos équipes et à créer une culture inégalée pour les talents les plus performants, a déclaré le président et chef de la direction, Krishnan Rajagopalan. Notre nouvelle cohorte de consultants s'est révélée être composée de leaders dynamiques et agiles qui sont reconnus pour leur solide leadership, leur pensée novatrice et leur esprit de collaboration, à la fois au sein de notre propre organisation et au service de nos clients et en les conseillant sur l'éventail complexe des problèmes de talent et de capital humain auxquels ils font face aujourd'hui. »

Les conseillers promus sont situés dans 22 villes réparties dans 14 pays.

Personnes promues au titre d'associé :

Personnes promues au titre d'associé principal :

Personnes promues au titre d'associée principale client :

Cate Borness , Services-conseils, Heidrick ( Sydney )

À propos d'Heidrick & Struggles

Heidrick & Struggles (Nasdaq: HSII) est un fournisseur de premier ordre de services d'experts-conseils en leadership et de solutions de talents sur demande qui répondent aux besoins en matière de talents de haut niveau et de consultation des principales organisations mondiales. En tant que conseillers en leadership de confiance, nous collaborons avec nos clients pour former des leaders et des organisations prêts pour l'avenir, en regroupant nos services et nos offres dans les domaines de la recherche de cadres, de la diversité et de l'inclusion, de l'évaluation et du développement du leadership, du façonnement de la culture et de la recherche de cadres supérieurs sur demande. Heidrick & Struggles est depuis plus de 65 ans le pionnier de la profession de recherche de cadres. Aujourd'hui, l'entreprise offre des solutions en matière de talents et de capital humain intégrées afin d'aider ses clients à changer le monde, une équipe de direction à la fois : www.heidrick.com

