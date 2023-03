Les Métallos saluent les investissements budgétaires de la C.-B., mais demeurent préoccupés par les travailleurs des secteurs des ressources





Dans un environnement économique difficile, le Syndicat des Métallos salue l'engagement du gouvernement de la Colombie-Britannique à realiser des investissements importants dans les années à venir dans les priorités des travailleurs, notamment dans les soins de santé, la santé mentale, le logement, et pour rendre la vie plus abordable, ainsi que des investissements sans précédent dans les infrastructures.

« Le gouvernement s'est engagé à investir 37,5 milliards de dollars dans les infrastructures qui refléteront les objectifs environnementaux, sociaux et de gouvernance afin de garantir, nous l'espérons, l'utilisation de matériaux et de produits d'origine nationale dans les projets publics », a remarqué Scott Lunny, directeur des Métallos pour l'Ouest canadien.

Les Métallos reconnaissent les engagements budgétaires pour le secteur minier, dont 77 millions de dollars et du personnel supplémentaire pour accélérer les processus d'autorisation de permis pour les projets de ressources naturelles, ainsi que 6 millions de dollars pour faire avancer la stratégie sur les minéraux essentiels pour la province. De plus, à compter du 1er avril 2024, le budget s'engage à un nouveau système de tarification basé sur la production en Colombie-Britannique pour remplacer la taxe carbone existante pour les principales industries d'exportation, comme l'exploitation minière et les opérations de fonte.

« La Colombie-Britannique a des normes environnementales strictes et la suppression des retards inutiles dans l'autorisation et l'accélération des projets de minéraux critiques aidera à mettre en oeuvre des projets de ressources nécessaires et de qualité. Les emplois bien rémunérés qui accompagnent ces projets apportent la stabilité et la sécurité aux communautés qui dépendent des ressources », a fait valoir Scott Lunny.

Les Métallos notent que le budget prévoit très peu pour le secteur forestier, qui est assiégé. Le plan Future Ready prévoit une nouvelle subvention de 39 millions de dollars pour la formation professionnelle à court terme en plus du BC Manufacturing Jobs Fund de 180 millions de dollars, pour aider à soutenir des projets d'innovation dans toute la province.

« J'espère que certains de ces fonds et subventions pourront être ciblés sur nos membres, dont beaucoup se sentent vulnérables dans leurs emplois actuels dans les forêts et les usines, afin d'améliorer leurs compétences et de s'assurer qu'ils conservent leur emploi dans les communautés dépendantes des ressources de la Colombie-Britannique », a lancé Jeff Bromley, président du Conseil du bois des Métallos.

Les Métallos demeurent préoccupés par le fait qu'il n'y a pas urgence à stabiliser le secteur forestier primaire. Près de 3 000 membres du syndicat ont été licenciés au cours des derniers mois, y compris dans le cadre de fermetures permanentes/indéfinies d'usines à Chetwynd et Houston.

« Il est impossible de parler de nouveaux emplois manufacturiers secondaires et tertiaires à plus forte valeur sans une industrie primaire solide et stable. Lorsque nous perdons des emplois dans des collectivités tributaires des ressources, nous perdons la capacité d'évoluer vers un secteur forestier solide et durable », a ajouté Jeff Bromley.

« Ce qui manque vraiment, c'est un plan prospectif pour le secteur des ressources naturelles de la Colombie-Britannique », a renchéri Scott Lunny. « Nous recherchons quelque chose qui relie la main-d'oeuvre actuelle à une industrie prospère et durable à l'avenir. »

Les Métallos représentent 225 000 membres dans presque tous les secteurs économiques au Canada, y compris 30 000 travailleurs en Colombie-Britannique, dont plus de 15 000 dans les secteurs forestier et minier, et des milliers dans les télécommunications, la fabrication, la vente au détail et le secteur des services de la province. Le Syndicat des Métallos est le plus important syndicat du secteur privé en Amérique du Nord, avec 850 000 membres au Canada, aux États-Unis et aux Caraïbes.

Chaque année, des milliers de travailleuses et travailleurs choisissent d'adhérer au Syndicat des Métallos en raison de sa solide expérience à créer des lieux de travail plus sains, plus sécuritaires et plus respectueux, et à négocier de meilleures conditions de travail et une rémunération plus èquitable, notamment de bons salaires, de bons avantages sociaux et de bonnes pensions.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 1 mars 2023 à 15:25 et diffusé par :