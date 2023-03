Festivals et événements : saison automne-hiver 2022-2023 - Le gouvernement du Québec octroie une aide financière de plus de 110?000 $ à Casteliers





QUÉBEC, le 1er mars 2023 /CNW/ - Le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, annonce qu'une aide financière de 112 760 $ est accordée à Casteliers, notamment pour l'organisation du Festival de Casteliers qui se déroulera jusqu'au 5 mars.

Le Festival de Casteliers célèbre le théâtre de marionnettes, tant pour les adultes que pour les jeunes. Il est une plaque tournante pour la diffusion des arts de la marionnette non seulement au pays, mais aussi à l'international, grâce à la présence de plusieurs professionnelles et professionnels étrangers. Cette 18e édition propose un programme riche qui permettra de découvrir le monde fascinant du 11e art. Une douzaine de spectacles, des projections de courts métrages, des expositions, des cafés-causeries, des conférences et bien plus sont offerts aux festivaliers et festivalières. Cette année, les créations mises à l'honneur nous arrivent de plusieurs horizons : du Québec, du Canada, de la France, de la Belgique, de la République tchèque et de Taïwan.

Citation

« Peu importe notre âge, les marionnettes ont le pouvoir de nous émerveiller et de nous plonger dans un monde imaginaire riche en émotions. Grâce à ses activités mariant la matière, le geste et le son, ce festival offre à nos créatrices et créateurs l'opportunité de faire valoir leur talent, tant ici qu'à l'étranger. Cet événement convie les festivalières et festivaliers à découvrir les oeuvres des casteliers d'ici et d'un peu partout sur la planète. Je félicite l'équipe du Festival qui permet indéniablement de garder cette tradition bien vivante et de faire rayonner notre culture. Ce financement est, encore une fois, la démonstration que la culture est une priorité pour notre gouvernement. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région de l'Outaouais

Faits saillants

Le Conseil des arts et des lettres du Québec, une société d'État relevant du ministre de la Culture et des Communications, accorde à Casteliers la somme de 53 200 $ provenant du programme Soutien à la mission : diffuseurs et événements nationaux et internationaux, ainsi qu'une bonification de 35 560 $ répartie sur 2 exercices financiers ( 2022-2023 et 2023-2024) dans le cadre du Plan pour consolider, faire briller et propulser le milieu culturel.

Le ministère de la Culture et des Communications octroie au Festival de Casteliers une aide de 24 000 $ dans le cadre du programme Appel de projets pour l'invitation à des diffuseurs et programmateurs hors Québec.

