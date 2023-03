205 appartements étudiants à but non lucratif dès le 1er septembre à Québec





Mise en location des appartements de l'UTILE

MONTRÉAL et QUÉBEC, le 1er mars 2023 /CNW/ - Un peu plus d'un an après l'annonce du financement par le gouvernement du Québec et de la Ville de Québec, l'UTILE lance aujourd'hui la location de son premier projet de logement étudiant à but non lucratif à Québec, l'Ardoise. Ce sont effectivement 205 appartements de différentes typologies qui seront mis à la disposition de la population étudiante ayant choisi Québec pour ville d'études dès septembre 2023, en plus de quelques dizaines de logements parmi les 200 que l'UTILE offre déjà à Montréal.

« Le projet de l'Ardoise est une grande fierté pour l'UTILE. Démarré en 2020 seulement, il est pour nous la preuve qu'on peut obtenir rapidement des résultats lorsqu'on innove et qu'on sort des sentiers battus. Grâce à la collaboration des pouvoirs publics et de partenaires de longue date comme le Fonds immobilier de solidarité FTQ, nous allons livrer dans les temps et en respectant les budgets un projet ambitieux ayant nécessité une très faible proportion de subventions gouvernementales », a affirmé Laurent Levesque, directeur général de l'UTILE.

« La dernière rentrée a été particulièrement éprouvante pour la population étudiante locataire dans les villes universitaires. La population étudiante trouvera dans le projet de l'Ardoise comme dans nos autres projets déjà en opération des logements de qualité à un très bon prix. Si la tendance est la même à Québec qu'à Montréal, les 205 appartements ne suffiront pas pour répondre à la demande. C'est pourquoi nous sommes déjà en discussion pour lancer un second projet dans la capitale rapidement », a ajouté M. Levesque.

Les logements seront mis en location à partir de 606$ pour le projet de Québec et à partir de 709$ à Montréal. Il s'agit d'appartements semi-meublés (réfrigérateur et cuisinières fournies) dont le loyer inclut des services variables, dont l'accès à Internet haute vitesse.

Les baux sont d'une durée de 12 mois, exception faite des premiers baux du projet de Québec qui débuteront le 1er septembre pour la première année. Les logements sont principalement destinés à la population étudiante universitaire et une priorisation en fonction des besoins financiers des personnes candidates sera effectuée.

Pour consulter les appartements en location à Montréal et Québec et soumettre sa candidature : https://www.utile.org/fr/recherche-dappartements

