La DSB choisit Cognizant comme unique fournisseur offshore de services de conseil en informatique





Le plus grand opérateur ferroviaire du Danemark étend sa relation avec Cognizant dans le cadre de sa stratégie visant à utiliser les technologies numériques pour améliorer l'expérience des clients dans ses systèmes de transport public

TEANECK, New Jersey, 1er mars 2023 /PRNewswire/ -- Cognizant (Nasdaq: CTSH) a annoncé aujourd'hui qu'elle a été choisie par DSB, l'opérateur ferroviaire d'État danois, comme fournisseur unique de services de conseil en informatique offshore pour accélérer, étendre et améliorer encore sa capacité à réaliser la stratégie numérique de DSB.

L'accord pluriannuel vise à étendre les capacités d'analyse de données, d'IoT et de développement de logiciels de DSB afin de mieux gérer et planifier la disponibilité des trains, d'avoir une meilleure compréhension des pics de demande de services, d'avoir un aperçu des sentiments des passagers et de permettre une maintenance prédictive de sa flotte.

En conséquence, l'organisation devrait devenir une entreprise plus axée sur les données et plus durable, tant sur le plan opérationnel que vis-à-vis de ses clients, grâce à une meilleure connectivité et à des actifs améliorés, dotés d'un système IoT et sensibilisés. DSB devrait être en mesure d'accélérer et de faire évoluer ses services numériques pour améliorer l'expérience client sur ses systèmes de transport public.

« Nous avons constaté un changement dans les habitudes de transport à la suite d'un verrouillage pandémique, ainsi que de la demande continue du marché vers des moyens de transport plus durables, tout en entreprenant des investissements importants dans l'électrification de la flotte de trains », a déclaré Jesper Welander, directeur de l'informatique commerciale, DSB. « Ayant déjà effectué la transition vers un paradigme de développement de logiciels agiles, nous allons nous concentrer sur le renforcement des capacités à fournir des produits numériques, en interne ainsi qu'avec Cognizant. »

« Dans le cadre de la collaboration continue entre Cognizant et DSB, nous nous appuierons sur notre vaste expérience en matière de transport durable en exploitant la puissance des données, de l'analytique et de l'ingénierie dans le but d'aider DBS à améliorer l'expérience des passagers et à obtenir de meilleurs résultats commerciaux », a déclaré Thomas Djursø, directeur général de Cognizant au Danemark. « Depuis 2016, Cognizant a établi une relation solide avec DSB, et au cours des deux dernières années, nous avons encore développé un engagement fort à l'échelle de l'entreprise, à la fois dans l'entreprise et au sein de l'organisation informatique. »

L'équipe transport et logistique de Cognizant aide ses clients à répondre aux besoins primaires des personnes et des industries en matière de transport de matériaux et de ressources de l'offre à la demande. Le secteur s'est constamment réinventé au fil des ans, à mesure que de nouvelles idées, de nouveaux moyens de transport et de nouvelles technologies devenaient disponibles. Aujourd'hui, il est à la croisée des chemins et nécessite un saut quantique dans la façon dont les biens et les marchandises sont transportés de la source à la consommation, en transcendant la logistique traditionnelle pour entrer dans la nouvelle ère de la logistique numérique.

À propos de DSB DSB offre des voyages attrayants à ses clients. Agissant en tant que société publique indépendante appartenant au ministère danois des transports, DSB emploie un personnel d'environ 7 400 personnes et dessert plus de 195 millions de passagers chaque année. Pour en savoir plus, consultez le site https://www.dsb.dk/en/about-dsb/.

À propos de Cognizant

Cognizant (Nasdaq: CTSH) conçoit des entreprises modernes. Nous aidons nos clients à moderniser leurs technologies, à réimaginer leurs processus et à transformer les expériences afin qu'ils puissent garder une longueur d'avance dans un monde qui évolue rapidement. Ensemble, nous améliorons le quotidien. Découvrez comment sur www.cognizant.com ou en suivant @cognizant.

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/1794711/Cognizant_Logo.jpg

Communiqué envoyé le 1 mars 2023 à 14:48 et diffusé par :