Avis aux médias - La ministre Bibeau annoncera des investissements réalisés dans le cadre du Programme des technologies propres en agriculture





BURLINGTON, ON, le 1er mars 2023 /CNW/ - La ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, l'honorable Marie-Claude Bibeau, annoncera des investissements dans des projets du Programme des technologies propres en agriculture (TPA) prévus partout en Ontario, lorsqu'elle visitera Anaergia Inc. La société Anaergia a obtenu du financement, dans le cadre du Programme des TPA - volet Recherche et innovation, pour le traitement de déchets et de matières premières organiques. Ce projet vise à fournir de l'énergie renouvelable et de l'engrais pour une utilisation à la ferme. La ministre sera accompagnée par la présidente de la Fédération de l'agriculture de l'Ontario, Peggy Brekveld.

Les médias sont invités à visiter Anaergia, à prendre des photos et à poser des questions à la ministre et au promoteur.

Date

2 mars 2023

Heure

15 h (HNE)

Lieu

Anaergia Inc.

4210, South Service Road - 2e étage

Burlington (Ontario) L7L 4X5

Notes à l'intention des médias

Prenez note : Les directives des autorités sanitaires locales relatives à la COVID-19 doivent être respectées en tout temps.

