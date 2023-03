Mesures décisives nécessaires pour une stratégie sur la santé auditive à l'échelle du Canada





TORONTO, 01 mars 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le Canada est sur le point de faire face à une crise potentielle de santé publique considérant le nombre de Canadiens et de Canadiennes, y compris les jeunes, qui sont affectés à un certain degré par la perte auditive. Il est prévu que ce nombre augmentera de façon considérable en raison du vieillissement de la population et de la hausse des dommages auditifs induits par le bruit chez les jeunes. Une intervention rapide et décisive du gouvernement est donc nécessaire pour créer une stratégie nationale sur la santé auditive audacieuse et ambitieuse.



Pour atteindre ce but, l'Alliance pour la santé auditive du Canada demande avec instance au gouvernement du Canada d'établir un comité multipartite national dont le mandat serait de stimuler un dialogue national, de favoriser la collaboration entre les intervenants et de cristalliser un effort national pour créer une stratégie nationale et globale sur la santé auditive.

L'appel à l'action de l'Alliance pour la santé auditive du Canada - Vers une stratégie nationale sur la santé auditive : un programme axé sur le changement ? est soutenu par une profusion de recherches et de statistiques et est une initiative à faible coût qui a le potentiel de procurer des avantages socio-économiques et liés à la santé énormes à tous les Canadiens et Canadiennes. L'appel à l'action s'aligne également à la résolution de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS), qui exhorte tous les états membres, y compris le Canada, à concevoir un cadre national et à reconnaître la perte auditive comme étant un problème de santé publique et un élément essentiel de la couverture sanitaire universelle.

À moins de prendre des mesures à court terme, les coûts de la perte auditive continueront de grimper avec des incidences énormes sur le système de soins de santé financé par le gouvernement, ainsi que sur l'économie canadienne sur le plan de la perte de productivité, de carrière, d'occasions éducatives et de formation, de revenus des employés, et de recettes fiscales. Entre-temps, la qualité de vie des Canadiens et des Canadiennes qui vivent avec la perte auditive continuera de décliner.

