AssetCo et Westwood s'associent à InvestCloud pour créer une solution innovante de distribution de gestion d'actifs





InvestCloud, le leader mondial de la transformation numérique dans le secteur financier titulaire de plus de 6 000 milliards de dollars d'actifs, a annoncé aujourd'hui un partenariat avec des gestionnaires d'actifs de premier plan, AssetCo et Westwood Group, dans le but d'innover en matière de distribution numérique de produits et de stratégies financières. Lancé tout d'abord aux États-Unis, le partenariat jette les bases qui permettront à AssetCo et Westwood d'exploiter de nouveaux marchés grâce à la portée internationale de la plateforme InvestCloud.

Le partenariat permettra de distribuer les stratégies d'investissement et les produits financiers d'AssetCo et de Westwood par voie numérique aux conseillers financiers de tous les États-Unis, à partir de cette année, au travers du Financial Supermarket (FSM)tm d'InvestCloud. Cela comprend les filiales et les associés d'AssetCo, à savoir River and Mercantile, SVM, Saracen et Rize ETF.

Campbell Fleming, CEO d'AssetCo, a déclaré : « C'est une étape de changement dynamique pour AssetCo. Notre partenariat avec InvestCloud joue un rôle central dans notre stratégie de transformation aux États-Unis, car nous nous engageons dans un partenariat numérique afin de nous aligner sur les préférences des investisseurs de demain. Nous avons choisi de nous associer à InvestCloud en raison de la qualité de ses capacités numériques et de sa distribution internationale. Le Financial Supermarkettm d'InvestCloud a une conception extrêmement innovante et très intéressante pour AssetCo et nos sociétés d'exploitation, et celle-ci s'inscrit dans notre stratégie de croissance. L'approche numérique d'InvestCloud en matière de distribution nous fournira un moyen très efficace pour que nos produits touchent un public international. Grâce à la brillante vision d'InvestCloud en matière de données et à leur Digital Warehousetm, AssetCo aura également accès à des données clés sur nos stratégies et notre distribution sur les marchés, avec pour effet de formidables informations mises au service de notre clientèle ».

Brian Casey, CEO de Westwood Holdings Group, a déclaré : « Le partenariat avec InvestCloud va transformer notre façon de distribuer les produits financiers, en ouvrant de nouveaux canaux et de nouveaux marchés pour toucher davantage de clients. Cela contribuera à dynamiser notre croissance et, en conséquence, cela permettra aux clients et aux conseillers de découvrir plus facilement les produits qui correspondent le mieux à leurs besoins d'investissement. Nous sommes très heureux de participer à cette révolution numérique pour les produits financiers et la construction de portefeuilles ».

Le Financial Supermarket (FSM)tm d'InvestCloud permettra aux conseillers de rechercher et de sélectionner les meilleurs produits pour leurs clients, grâce à des capacités de recherche numérique de pointe et à l'accès à une multitude de produits virtuels, le tout dans un format numérique en un seul endroit. Cette technologie fournira également à AssetCo et à Westwood des capacités d'analyse de données de pointe permettant de comprendre quels sont les produits et les contenus qui trouvent un écho auprès de segments spécifiques.

AssetCo a acquis River and Mercantile en juin 2022. Ce partenariat offre à AssetCo l'occasion d'intensifier rapidement cette activité sur le marché américain.

Alex Hoctor-Duncan, CEO de River and Mercantile, a déclaré : « Nous sommes bien conscients des occasions potentielles aux États-Unis et nous pensons que nos stratégies sur mesure se révèleront très efficaces grâce à notre partenariat avec InvestCloud. Il s'agit d'une nouvelle initiative passionnante, qui renforce notre conviction qu'en tant que boutique dynamique, nous pouvons évoluer avec le temps et changer en fonction de l'évolution du paysage de l'investissement. InvestCloud offre la meilleure distribution numérique de sa catégorie, avec une portée particulièrement vaste aux États-Unis, et nous nous réjouissons des résultats de ce partenariat très efficace ».

John Wise, CEO d'InvestCloud, a déclaré : « Nous sommes très heureux de nous associer à deux pionniers du secteur, Martin Gilbert et Brian Casey conjointement à leurs équipes, pour transformer la méthode de distribution des produits financiers. InvestCloud a développé la principale plateforme de transformation numérique du secteur avec plus de 6 000 milliards de dollars d'actifs, et nous continuons à investir dans l'innovation du secteur financier avec le développement de notre Financial Supermarkettm. Ces partenariats offriront d'énormes occasions de distribution, qui offriront la possibilité de s'appuyer sur plus de 400 sociétés de gestion de patrimoine comptant plus de 20 millions de comptes d'investisseurs actuellement sur la plateforme mondiale d'InvestCloud. Nous sommes convaincus qu'après notre succès commun aux États-Unis, nous continuerons à stimuler la croissance en nous associant avec AssetCo sur d'autres marchés mondiaux clés ».

À propos d'InvestCloud

InvestCloud est une entreprise internationale spécialisée dans les plateformes numériques qui permettent le développement de solutions financières, pré-intégrées dans le cloud. L'entreprise propose des expériences client à la demande et des solutions opérationnelles intuitives grâce à une gamme d'applications modulaires en constante évolution, favorisant ainsi des produits très performants, notamment la communication (portails clients, portails de conseillers, mobilité et autres), la planification (basée sur les objectifs, les flux de trésorerie, le conseil numérique, des propositions et autres), le shopping et la vente (place de marché numérique pour les produits financiers) et la bibliothèque d'applications (IBOR, ABOR, performance et autres). InvestCloud, dont le siège social se trouve à Los Angeles, compte plus de 20 bureaux dans le monde, notamment à New York, Londres, Genève, Singapour, Tokyo et Sydney. InvestCloud gère des billions d'actifs pour des centaines de clients très divers : depuis les plus grandes banques du monde aux gestionnaires de patrimoine, en passant par les gestionnaires d'actifs et les sociétés de services d'actifs.

Parmi ses clients, InvestCloud compte aujourd'hui plus de 150 gestionnaires d'actifs, plus de 400 gestionnaires de patrimoine et plus de 140 000 conseillers financiers individuels. Rien qu'en Amérique du Nord, InvestCloud compte huit des dix premières banques américaines et sept des dix premiers promoteurs de comptes gérés américains.

Pour de plus amples informations sur InvestCloud, veuillez visiter le site www.investcloud.com

À propos d'AssetCo

AssetCo est une entreprise britannique de gestion d'actifs et de patrimoine qui se livre essentiellement à l'acquisition, la gestion et l'exploitation d'activités et d'intérêts de gestion d'actifs et de patrimoine, ainsi que d'autres services connexes. La stratégie consiste principalement à faire des acquisitions stratégiques et à développer des activités organiques dans les domaines de la gestion d'actifs et de patrimoine où les changements structurels peuvent offrir des opportunités de croissance exceptionnelles. Il peut s'agir d'acquisitions stratégiques d'entreprises de gestion d'actifs et de patrimoine sous-évaluées, dont les capacités de base jouent sur ces changements structurels et où une gestion active peut libérer de la valeur. Aujourd'hui, le champ d'action de tout le groupe est couvert par une entreprise cotée en bourse et spécialisée dans les actifs britanniques, européens et mondiaux, par une division de marchés privés axée sur les infrastructures britanniques, par une entreprise d'ETF thématiques durables et par une participation importante dans une plateforme numérique de gestion de patrimoine de premier plan.

Pour de plus amples informations sur AssetCo, veuillez visiter le site www.assetco.com

À propos de Westwood Holdings Group, Inc

Westwood Holdings Group, Inc. est une boutique de gestion d'investissements et une société de gestion de patrimoine. Westwood offre une vaste gamme de solutions d'investissement aux investisseurs institutionnels, aux clients privés et aux intermédiaires financiers. L'entreprise est spécialisée dans des capacités d'investissement distinctes : les actions américaines de valeur et les actifs multiples, comprenant l'allocation d'actifs, les actifs réels et les actifs tactiques, et qui sont disponibles par le biais de comptes séparés, de la famille de fonds communs de placement Westwood Funds® et d'autres véhicules communs. Westwood bénéficie d'un actionnariat salarié important et élargi et se négocie à la Bourse de New York sous le symbole « WHG ». Basée à Dallas, Westwood possède également des bureaux à Houston et à San Francisco.

Pour de plus amples informations sur Westwood, veuillez visiter le site www.westwoodgroup.com

