Wealth Dynamix nomme un nouveau directeur stratégique pour soutenir la croissance de l'entreprise en tant que fournisseur de premier plan de solutions de gestion du cycle de vie client dans le secteur de la « WealthTech »

LONDRES, 1er mars 2023 /PRNewswire/ -- Wealth Dynamix est un fournisseur de premier plan de plateformes de gestion du cycle de vie client pour les banques privées et les sociétés de gestion de patrimoine. Ces plateformes couvrent toutes les étapes du cycle de vie client, des interactions avec les prospects, à l'intégration et à la gestion des clients via un aperçu consolidé complet de toutes les données, activités et actions de ces derniers. La plateforme est conçue pour améliorer l'efficacité opérationnelle et accroître les revenus tout en enrichissant l'expérience du client et en permettant un degré nettement plus élevé de connaissance du client et de diligence raisonnable.

Robert Roome possède 20 ans d'expérience dans les secteurs de la gestion de patrimoine et de la banque privée, au sein de sociétés de technologie, de gestion de patrimoine et de conseil en gestion. Il a précédemment travaillé chez Wealth Dynamix, ainsi que dans des entreprises telles que Barclays et RBS, et plus récemment dans le domaine de la gestion de patrimoine et de la banque privée au sein du cabinet de conseil en gestion Sionic. Cette vaste expérience lui confère une position unique pour soutenir la croissance des performances commerciales, technologiques et humaines de la société.

Dans ce poste récemment créé, Robert sera chargé d'aider à accroître la croissance de Wealth Dynamix et sa position de principal fournisseur de solutions de gestion du cycle de vie client pour le secteur. Il rendra compte à Gary Linieres, PDG de Wealth Dynamix, et siégera au comité exécutif de la société.

S'exprimant au sujet de cette nomination, Gary a déclaré : « Je suis ravi que Robert ait rejoint Wealth Dynamix, en particulier à ce moment de l'histoire de la société où, le mois dernier, nous avons accueilli Indosuez Wealth Management en tant qu'actionnaire majoritaire, dont le soutien appuiera notre développement accéléré tout en nous permettant de maintenir notre indépendance et notre agilité. La force du groupe nous permettra de mieux servir nos clients actuels et futurs, d'accélérer l'évolution de nos produits et, finalement, de nous offrir de meilleures opportunités de croissance dans des régions clés telles que l'UE et l'Asie Pacifique.

Notre concentration exclusive sur la banque privée et la gestion de patrimoine fait de nous le premier choix des entreprises qui souhaitent revigorer leurs ratios coûts/revenus tout en améliorant l'expérience de leurs clients, ce qui nous permet de jouer un rôle crucial dans l'avenir du secteur de la gestion de patrimoine. »

Robert a pour sa part déclaré qu'il était « formidable de rejoindre l'équipe de Wealth Dynamix en cette période passionnante, où le secteur de la gestion de patrimoine est confronté à un véritable point d'inflexion, grâce à l'évolution rapide des attentes des clients, à un paysage réglementaire changeant et aux avancées technologiques. »

À propos de Wealth Dynamix

Wealth Dynamix opère à l'échelle mondiale et s'engage à fournir aux gestionnaires de patrimoine des solutions numériques entièrement intégrées de gestion du cycle de vie des clients, qui éliminent les tensions et l'inefficacité tout au long du cycle de vie, intègrent la conformité et offrent la possibilité d'offrir une expérience de service client entièrement hybride.

Wealth Dynamix a connu une année 2022 fructueuse, avec une augmentation de 50 % de son chiffre d'affaires et de ses effectifs, ainsi que des contrats nouveaux et renouvelés avec Mirabaud et Banco Sabadell (succursale de Miami), respectivement. La société gère désormais quatre des meilleures sociétés de gestion de patrimoine pour les UHNWI dans le monde, selon Spears , avec Rothschild & Co, Mirabaud, Rathbones et Cazenove Capital parmi ses clients.

Le fait que Wealth Dynamix se concentre exclusivement sur la gestion de patrimoine et la banque privée en fait le premier choix des entreprises qui souhaitent améliorer l'efficacité de leurs processus, enrichir leur service à la clientèle et garantir la conformité. Depuis son lancement en 2012, Wealth Dynamix a remporté plus de 40 prix internationaux, dont les plus récents sont le prix du meilleur système CRM (Suisse) et du meilleur système CLM (Amériques) de WealthBriefing 2023 et le prix de la meilleure solution CLM de Wealth & Finance Fund, ainsi que les prix de la meilleure solution CLM (gestion du cycle de vie des clients) et de la meilleure offre numérique de WealthBriefing Asia en 2022.

Wealth Dynamix est très fier de savoir qu'aucun autre fournisseur n'est en mesure de proposer une plateforme unifiée couvrant l'ensemble du parcours client et est donc capable d'orchestrer les parcours tout au long du cycle de vie du client.

Wealth Dynamix fait partie du groupe de sociétés Indosuez Wealth Management qui a acquis une participation majoritaire dans Wealth Dynamix en janvier 2023.

