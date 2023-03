LES PRODUCTEURS LAITIERS DU CANADA RÉCOMPENSÉS POUR LE SITE CUISINONS EN FAMILLE





MONTRÉAL, le 1er mars 2023 /CNW/ - L'équipe des diététistes-nutritionnistes du Québec des Producteurs laitiers du Canada a été récompensée pour l'excellence de leur site internet cuisinonsenfamille.ca qui vise à aider les familles canadiennes à mieux manger en choisissant des aliments sains pour elles et pour la planète. Le prix Initiatives en communication - Sites web et applications mobiles leur a été remis dans le cadre de la 11e édition du Gala des Grands Prix DUX, qui a eu lieu le 22 février devant près de 450 professionnels et joueurs du milieu agroalimentaire.

Présenté par Éducation Nutrition, le site Cuisinons en famille propose une expérience unique qui encourage les parents à impliquer davantage leurs enfants en cuisine. En plus de favoriser le développement de saines habitudes alimentaires, dont le fait d'intégrer une gamme d'aliments nutritifs, l'objectif est de contribuer à transmettre un savoir-faire culinaire que les enfants conserveront toute leur vie. Les outils offerts contribuent à ce que la cuisine devienne une activité amusante et accessible à faire en famille.

« Nous sommes très fiers du travail de notre équipe nutrition ! », a déclaré Pierre Lampron, président des Producteurs laitiers du Canada. « Ils ont réussi à créer un site convivial, plein de trucs pratiques pour les parents et de délicieuses recettes, saines et nutritives, mettant notamment en valeur les produits laitiers de chez-nous. »

Cuisinons en famille propose des recettes originales et nutritives qui incluent des techniques et des astuces culinaires. Le site met en vedette également des activités familiales ludiques, des conseils en nutrition et des outils pratiques pour aider les parents à cuisiner avec leurs enfants malgré un horaire chargé.

À PROPOS DES PRODUCTEURS LAITIERS DU CANADA

Les Producteurs laitiers du Canada (PLC) sont l'organisme national de politique, de lobbying et de promotion qui représente les producteurs de lait canadiens. Les PLC s'efforcent de créer des conditions stables pour le secteur laitier dans notre pays. Ils cherchent aussi à maintenir des politiques qui favorisent la viabilité de la production laitière canadienne et qui font la promotion des produits laitiers et de leurs bienfaits pour la santé. Les producteurs laitiers se sont fixé un objectif visant la carboneutralité de la production laitière à la ferme d'ici 2050.

