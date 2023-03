Avis aux médias - Le gouvernement du Canada annoncera un financement visant à soutenir les communautés francophones et francophiles de la Colombie-Britannique

Événement :

L'honorable Ginette Petitpas Taylor, ministre des Langues officielles et ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique, au nom de l'honorable Harjit S. Sajjan, ministre du Développement international et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique (PacifiCan), prononcera un discours et annoncera les détails du financement visant à soutenir les communautés francophones et francophiles de la Colombie-Britannique.