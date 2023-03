Déneigement des toitures : ensemble, veillons à notre sécurité!





QUÉBEC, le 1er mars 2023 /CNW/ - La Régie du bâtiment du Québec (RBQ) désire rappeler aux propriétaires de bâtiments l'importance d'être vigilants à l'égard des accumulations de neige et de glace sur les toitures afin d'éviter tout risque d'incident ou d'effondrement.

Cocktail météo et signes de surcharge

Au cours des dernières semaines, certaines régions du Québec ont connu des chutes de neige importantes et consécutives. Le poids de la neige pourrait occasionner des contraintes inhabituelles sur la structure de certaines toitures de bâtiments et les rendre plus vulnérables aux affaissements.

Bien qu'elles soient construites pour supporter ces charges hivernales, lorsque les périodes de redoux, de neige et de pluie s'entremêlent, ce mélange provoque une augmentation de la densité de la neige, qui devient encore plus lourde.

Pour éviter les problèmes, il faut demeurer attentif aux signes de surcharge comme ceux-ci :

fissures sur les murs intérieurs;

portes intérieures qui se coincent ou se frottent;

craquements inhabituels qui se font entendre;

plafonds qui se déforment.

Si de tels signes sont constatés, il est recommandé de déneiger la toiture, peu importe la quantité de neige présente.

La RBQ invite également les propriétaires à retirer la glace et les glaçons visibles au rebord de leurs bâtiments, car ils représentent un danger pour les voitures et les piétons. Les citoyens sont quant à eux appelés à respecter les périmètres de sécurité mis en place par les propriétaires qui procèdent au déneigement ou au déglaçage de leurs bâtiments.

Faites appel à un spécialiste

Le déneigement d'une toiture constitue une opération risquée. Il s'avère judicieux de confier cette tâche à des entreprises spécialisées. Elles disposent des équipements appropriés et connaissent les méthodes de travail adéquates pour ne pas endommager la membrane d'étanchéité du toit.

Abris d'auto, balcons et sorties de secours

La RBQ rappelle que la vigilance est également de mise pour les abris d'auto temporaires. Elle conseille aussi de toujours procéder au déneigement des sorties de secours des bâtiments, des balcons, des remises et des garages.

Citation

« Il est important d'agir avec vigilance et prudence lorsqu'on parle du déneigement d'une toiture. Je rappelle que chaque propriétaire est responsable de la sécurité des personnes qui habitent ou fréquentent son bâtiment. Prendre les mesures appropriées pour prévenir l'accumulation excessive de neige ou de glace est le meilleur moyen d'éviter des problèmes et de fâcheuses surprises. »

Monsieur Jean Boulet, ministre du Travail, ministre responsable de la région de la Mauricie et ministre responsable de la région du Nord-du-Québec

