UgoWork présente en exclusivité une nouvelle solution de gestion des batteries lithium-ion au salon ProMat 2023.

QUÉBEC, le 1er mars 2023 /CNW/ - UgoWorktm, un fabricant canadien de solutions énergétiques spécialisé dans les batteries lithium-ion et les solutions Energy as a Service (EaaS) pour l'industrie de la manutention, a annoncé aujourd'hui qu'il dévoilera une toute nouvelle solution de gestion des batteries au salon ProMat 2023 , qui se tiendra du 20 au 23 mars à Chicago, IL.

La solution de gestion des batteries lithium-ion proposée par UgoWork sera présentée sur le stand #N6760 aux côtés de ses différents modèles de batteries lithium-ion pour chariots élévateurs , de son système de paiement à l'utilisation et de ses services de surveillance en temps réel de la flotte. Elle permettra aux équipes de manutention de disposer de moyens plus efficaces pour contrôler les niveaux de performance de leur flotte et leur consommation énergétique.

« Cette nouvelle plateforme rassemble l'intelligence opérationnelle des chariots industriels et des batteries qui les alimentent », explique Philippe Beauchamp, président et directeur général d'UgoWork. « Nous avons mis à profit une décennie d'expérience dans la gestion de l'énergie et plus important encore, nous avons écouté les défis des opérateurs de flottes, pour développer une solution intuitive, facile à utiliser et fournissant des indications claires pour maximiser le retour sur investissement des batteries lithium-ion, réduire les dépenses inutiles et, globalement, accélérer le débit des opérations de manutention. Notre objectif ultime est de poursuivre nos histoires à succès avec nos clients Fortune 500 qui ont tous obtenu des résultats exceptionnels, à tous les niveaux. »

Pour réserver une démonstration exclusive des dernières innovations d'UgoWork à ProMat 2023, visitez get.ugowork.com/promat .

À propos d'UgoWork

UgoWork développe, fabrique et distribue des solutions lithium-ion innovantes et une expertise en énergie qui ouvrent les possibilités de « Energy as a Service » au marché de la manutention. L'entreprise s'appuie sur la télémétrie pour aider de manière proactive ses clients à résoudre leurs problèmes opérationnels grâce à des plans de paiement à l'utilisation accessibles. Les produits et solutions UgoWork s'adressent aux véhicules industriels opérant dans les secteurs de l'alimentation et des boissons, de la fabrication manufacturière, du transport et de la distribution.

Basée au Québec, l'entreprise offre ses solutions à travers l'Amérique du Nord à de nombreuses entreprises figurant au palmarès Fortune 500. Visitez ugowork.com .

