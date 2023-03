Mission en Indo-Pacifique - Une première mission en Asie bien remplie pour la ministre Martine Biron





QUÉBEC, le 1er mars 2023 /CNW/ - La ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la Condition féminine, Martine Biron, a complété une première mission en Indo-Pacifique. Cette première visite officielle d'une ministre des Relations internationales depuis 2018 aura permis de renforcer les liens économiques et politiques du Québec dans une région au potentiel croissant.

Volet Corée du Sud (20 et 21 février)

La ministre a rencontré le premier vice-maire de Séoul, Eui-seung Kim, et a positionné le Québec comme un partenaire clé dans des domaines d'avenir tels que l'aéronautique, l'électrification des transports et l'intelligence artificielle.

Elle s'est entretenue avec la ministre sud-coréenne de l'Égalité des genres et de la Famille, Kim Hyun-sook, pour discuter de l'expertise du Québec et des priorités de la Corée du Sud en matière de condition féminine. S'en est suivie une table ronde sous la thématique de l'égalité des genres en présence de femmes sud-coréennes influentes.

Le programme s'est conclu par le dévoilement de la programmation du Mois de la Francophonie en Corée. L'événement a été organisé par le Conseil de promotion de la Francophonie, dont le Québec assure la présidence en 2023.

Volet Singapour (22 et 23 février)

Lors de la session d'ouverture de la Conférence Canada en Asie 2023, la ministre a expliqué les grands axes de la Stratégie territoriale pour l'Indo-Pacifique. Pendant cet événement majeur, elle a rencontré la ministre du Commerce international, de la Promotion des exportations, de la Petite Entreprise et du Développement économique, Mary Ng, et l'ambassadrice du Canada en Chine, Jennifer May.

La ministre a profité de son passage à Singapour pour visiter le centre de service de Bombardier.

Volet Indonésie (24 et 25 février)

À Jakarta, la ministre a rencontré le ministre de l'Énergie et des Ressources minérales de l'Indonésie, Arifin Tasrif, et le secrétaire général de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ANASE), le Dr Kao Kim Hourn. Ces échanges lui ont permis de faire valoir le Québec en matière d'économie et d'environnement.

De même, Mme Biron a pris part au 7e Forum d'affaires et d'investissement du Conseil d'affaires Canada - ANASE pour souligner la présence grandissante du Québec en Asie du Sud-Est.

Volet Japon (27 et 28 février)

La ministre a rencontré le gouverneur de Kyoto, Takatoshi Nishiwaki, avec qui elle a discuté du rayonnement du savoir-faire et de la créativité des institutions québécoises.

Puis, elle a rencontré M. et Mme Mamoru Tsuji de l'Institut culinaire Tsuji Wellness Cooking pour promouvoir les produits agroalimentaires québécois au Japon.

Mme Biron a souligné les 50 ans de la Délégation générale du Québec à Tokyo, lors d'une réception avec de nombreux partenaires. Un moment fort de la mission de la ministre.

Enfin, elle s'est arrêtée dans deux entreprises québécoises établies au Japon : Moment Factory et Mackage.

Citation :

« L'Indo-Pacifique est une région en pleine croissance et, au terme de cette mission, je constate combien le Québec est bien positionné pour tirer son épingle du jeu. Je remarque un réel appétit pour des domaines dans lesquels le Québec se démarque, comme l'innovation, l'environnement, l'agroalimentaire et la langue française. Nous avons tous les atouts pour prospérer dans cette région. »

Martine Biron, ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la Condition féminine

Faits saillants :

La ministre a profité de la mission pour inaugurer le Bureau du Québec à Singapour et les nouveaux locaux du Bureau du Québec à Séoul.

Elle a aussi effectué des entrevues avec des médias sud-coréens francophones dans le but de promouvoir le Québec, son expertise en matière de condition féminine, son rôle en Francophonie et ses entreprises au fort potentiel de développement.

En tant qu'État observateur, la Corée du Sud participe conjointement avec le Québec à l'Organisation internationale de la Francophonie.

Tous les chefs de poste du Québec en Indo-Pacifique se sont réunis à Singapour en présence de la ministre pour tenir une rencontre de travail et discuter des priorités du Québec dans cette région.

