De nouveaux fonds pour les logements abordables durables dans les collectivités du Nouveau-Brunswick et de la Nouvelle-Écosse

MUNICIPALITÉ RÉGIONALE D'HALIFAX, NS, le 1er mars 2023 /CNW/ - Nos logis et nos bâtiments sont là où nous vivons, travaillons, étudions et nous rassemblons. Ce sont des endroits importants pour notre bien-être et pour une économie solide et en tant qu'espaces d'interactions sociales. Ils sont aussi la troisième source la plus importante d'émissions de gaz à effet de serre du Canada. C'est pourquoi le gouvernement du Canada et la Fédération canadienne des municipalités (FCM) investissent pour décarboner les bâtiments et atteindre la cible de réduction des émissions du Canada d'ici 2030 et bâtir une économie zéro émission d'ici 2050.

Darren Fisher, député de Dartmouth-Cole Harbour, représentant l'honorable Jonathan Wilkinson, ministre des Ressources naturelles, et Geoff Stewart, deuxième vice-président représentant Taneen Rudyk, présidente de la Fédération canadienne des municipalités (FCM), ont annoncé aujourd'hui des investissements dans le cadre de l'initiative Logement abordable durable (LAD) du Fonds municipal vert (FMV) de la FCM afin de soutenir la planification et la construction ou la rénovation d'au moins 100 logements dans des collectivités du Nouveau-Brunswick et de la Nouvelle-Écosse.

Un financement a été annoncé pour les plans, les études et les projets pilotes suivants :

Affordable Housing Association of Nova Scotia, Municipalité régionale d'Halifax (N.-É.) - 144 950 $ pour l'évaluation de mesures écoénergétiques pour une nouvelle construction de 44 logements abordables à Dartmouth.

Bath Non-Profit Housing Inc, Village de Bath (N.-B.) - 20 000 $ pour évaluer la faisabilité de convertir un hôpital abandonné existant en immeuble de 20 à 25 logements abordables durables avec un espace communautaire.

Belleterre Community Partners Inc. et la Ville de Miramichi, Nouveau Brunswick : 22 400 $ pour évaluer l'efficacité énergétique de 12 logements destinés aux nouveaux arrivants, aux aînés, aux personnes itinérantes ou a risque de la devenir, aux jeunes adultes, et aux femmes qui fuient les violences domestiques. Les résultats du financement pour la planification aideront à accéder à des fonds supplémentaires de la FCM.

Project Village Housing Inc, Village de Blacks Harbour (N.-B.) - 25 000 $, sous forme d'une subvention de planification, pour construire des logements abordables écoénergétiques sur un terrain rural. La première phase de ce projet de lotissement se composera de 12 logements abordables et de 12 logements au prix du marché.

La collaboration aidera à adopter des mesures d'efficacité énergétique, à répondre aux risques liés aux changements climatiques, à partager l'expertise et les connaissances et à la formation pour le développement de compétences. Le gouvernement du Canada a doté l'initiative Logement abordable durable de 300 millions de dollars dans le cadre d'un investissement supplémentaire de 950 millions de dollars consenti au Fonds municipal vert (FMV) de la FCM dans le budget 2019. L'initiative LAD aide les fournisseurs de logements à rénover des logements existants pour en améliorer le rendement énergétique ou à construire de nouveaux logements répondant à des normes de construction à consommation énergétique nette zéro. Au cours de ses deux premières années de mise en oeuvre, l'initiative LAD a approuvé le financement de 122 projets représentant plus de 24 500 logements. Ces projets aideront à stimuler l'action nationale aux côtés de divers partenaires pour transformer les marchés et réduire les coûts pour atteindre l'objectif zéro émission d'ici 2050.

Citations

« L'annonce d'aujourd'hui favorisera l'aménagement de nouveaux logements durables et abordables dans diverses municipalités de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick. En bâtissant aujourd'hui des infrastructures résidentielles écoénergétiques à faible émission de carbone, nous contribuons à la lutte contre les changements climatiques tout en créant de bons emplois bien rémunérés et en faisant économiser de l'argent aux consommateurs. Nous félicitons la Fédération canadienne des municipalités et tous les partenaires locaux pour leur rôle dans ces projets d'aménagement d'une importance vitale. »

L'honorable Jonathan Wilkinson, ministre des Ressources naturelles

« Il est d'une importance capitale que tout le monde participe à la lutte contre les changements climatiques. Les municipalités dans l'ensemble du Canada font leur part en adoptant des solutions novatrices qui créent des emplois et favorisent la résilience au climat. Les investissements dans l'infrastructure verte des collectivités canadiennes amélioreront la qualité de l'air et la vitalité de notre économie, en plus de nous conduire vers un avenir carboneutre. »

L'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

« L'annonce d'aujourd'hui signifie que de nombreuses familles de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick, dont 44 dans la région de Dartmouth-Cole Harbour, auront un endroit sûr, abordable et écoénergétique où se loger. Notre gouvernement collabore avec des partenaires, comme la FCM, pour construire de façon durable des logements abordables partout au pays. Ceux-ci sont conçus en tenant compte de l'efficacité énergétique et de la résilience pour que les familles puissent profiter de coûts énergétiques moins élevés tout en s'épanouissant dans nos collectivités. »

Darren Fisher, député de Dartmouth-Cole Harbour

« Les municipalités sont aux premières lignes de la lutte contre les changements climatiques et de l'action climatique, et des collectivités de toutes tailles font preuve de leadership en matière de climat à un moment où nous en avons vraiment besoin. Le Fonds municipal vert donne aux municipalités les moyens d'obtenir des résultats sur le terrain. Nous collaborons fructueusement avec nos partenaires fédéraux, en aidant les municipalités du Nouveau-Brunswick et de la Nouvelle-Écosse à relever les défis du logement abordable, à créer des emplois et à bâtir des collectivités plus vertes et plus durables. Ensemble, nous sommes bien engagés sur la voie de la carboneutralité. »

Taneen Rudyk, présidente, Fédération canadienne des municipalités

« Nos logements doivent être à la fois abordables et durables si nous voulons répondre à nos défis contemporains et servir pour le bien public. Je suis satisfait de constater cet investissement du Fonds municipal vert pour l'efficacité énergétique de logis abordables qui démontre d'ores et déjà ce qui peut être accompli lorsque les différents ordres de gouvernement et les acteurs communautaires travaillent ensemble vers un même but. »

Mike Savage, maire, Municipalité régionale d'Halifax

