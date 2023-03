Le député McLeod annonce un investissement pour soutenir la construction d'une infrastructure commerciale dans les Territoires du Nord-Ouest





Un investissement de plus de 498 000 $ de CanNor soutient l'aménagement du parc commercial Sundog à Hay River dans les Territoires du Nord-Ouest

HAY RIVER, NT, le 1er mars 2023 /CNW/ - L'établissement d'une économie vigoureuse dans les Territoires du Nord-Ouest passe par le soutien des municipalités et des communautés alors qu'elles planifient et aménagent l'infrastructure nécessaire pour attirer de nouvelles entreprises et stimuler des occasions de développement économique durable.

Aujourd'hui, Michael McLeod, député des Territoires du Nord-Ouest, a annoncé, au nom de l'honorable Dan Vandal, ministre des Affaires du Nord, de PrairiesCan et CanNor, un investissement de plus de 498 000 $ afin de soutenir la Ville de Hay River alors qu'elle planifie l'aménagement d'un parc commercial doté de tous les services. L'objectif du projet est d'élaborer un plan pour le parc commercial Sundog qui vise à accroître le nombre de terrains commerciaux disponibles et à créer un climat économique fort qui attire de nouvelles entreprises.

Le gouvernement du Canada est déterminé à réaliser des investissements ciblés qui soutiennent le développement des affaires dans les communautés et à contribuer à la création de bons emplois sur lesquels les habitants du Nord peuvent compter. Le soutien de CanNor à cette initiative aidera la Ville de Hay River à construire l'infrastructure nécessaire pour attirer de nouvelles entreprises de divers secteurs et les accompagner alors qu'elles établissent leurs activités commerciales. Le projet du parc commercial Sundog dynamisera le développement économique et social de la région, créera de bons emplois et soutiendra les habitants du Nord.

Citations

« Notre gouvernement travaille en collaboration avec les municipalités pour faire croître l'économie locale et créer des possibilités pour tous les habitants du Nord. Grâce à cet investissement, Hay River connaîtra une activité économique accrue à mesure que de nouvelles entreprises s'installeront dans le parc commercial Sundog. La création d'un espace pour le démarrage et l'expansion d'entreprises crée davantage de possibilités d'emploi et joue un rôle clé dans l'établissement d'une économie qui fonctionne pour tout le monde. »

- L'honorable Dan Vandal, ministre des Affaires du Nord, de PrairiesCan et de CanNor

« Pour les communautés des Territoires du Nord-Ouest, comme Hay River, les investissements de base dans l'infrastructure économique contribuent grandement au renforcement des capacités commerciales. Ils aident également les habitants du Nord à saisir les occasions qui découlent du développement économique de la région. Pour bâtir une économie vigoureuse, il faut soutenir des entreprises diversifiées qui stimulent la croissance économique et contribuent au dynamisme des communautés. Le gouvernement du Canada s'engage à soutenir la croissance durable de différents secteurs économiques en mettant l'accent sur le renforcement de l'entrepreneuriat et de l'innovation dans le Nord. »

- Michael McLeod, député, Territoires du Nord-Ouest

« En tant que carrefour du Nord, Hay River a une histoire riche et diversifiée de développement économique et d'entrepreneuriat. Alors que la ville de Hay River se positionne pour l'avenir des économies locales, territoriales et d'autres marchés en évolution, l'ajout d'un espace résistant aux inondations pour le développement commercial et associé est une étape importante pour la croissance de la communauté. Nous sommes reconnaissants à CanNor de son soutien continu au développement économique de Hay River et de son partenariat spécifique pour soutenir la vision de Sundog. »

- La maire de Hay River, Kandis Jameson

Les faits en bref

Le projet du parc commercial Sundog de Hay River a bénéficié d'un investissement de 498 080 $ de CanNor et d'un investissement supplémentaire de 124 520 $ de la municipalité de Hay River. Le coût total du projet s'élève à 622 600 $.

Cet investissement de CanNor, dans le cadre du programme Inclusion diversifiée et évolution économique dans le Nord (IDEENord) soutient la recherche et la planification entourant le parc commercial qui contribuera éventuellement à la croissance économique et à la diversification dans la région de South Slave des Territoires du Nord-Ouest.

Hay River entend tirer parti de son emplacement unique en tant que centre de transport et attirer de nouvelles entreprises dans la municipalité grâce au parc d'affaires Sundog. Cela entraînera la création d'emplois et de plus grandes possibilités d'investissement.

