ILC Dover ajoute des tubes en silicone durcis au platine à sa gamme de produits de manipulation des liquides pour le marché des biothérapies

NEWARK, Delhi, 1er mars 2023 /PRNewswire/ -- ILC Dover LP (« ILC Dover » ou la « société »), spécialisée dans les solutions innovantes à usage unique pour le traitement biopharmaceutique et pharmaceutique, a annoncé qu'elle proposait désormais des tubes en silicone durcis au platine pour élargir son portefeuille croissant de manipulation des liquides. Utilisés pour diverses applications tout au long du processus de fabrication biologique, notamment en amont, en aval et pour le remplissage et la finition, les tubes en silicone durcis au platine d'ILC Dover sont conçus et validés pour répondre aux exigences de qualité, de pureté et de performance des processus de transfert de fluides biopharmaceutiques.

ILC Dover offre un portefeuille de solutions complètes et intégrées pour répondre aux besoins uniques des clients en matière de manipulation des poudres et des liquides. L'ajout de tubes en silicone durcis au platine améliore la gamme de produits de manipulation de liquides à usage unique de la société afin de mieux servir ses clients biopharmaceutiques dans le monde entier.

« En tant que fournisseur de solutions intégrées à des entreprises de toutes tailles dans le monde entier, ILC Dover est prêt à offrir ce composant essentiel avec une performance supérieure et une assurance d'approvisionnement », a déclaré Corey Walker, PDG d'ILC Dover. « Cette nouvelle offre représente la façon dont nous continuons à croître et de répondre à la demande, tout en restant concentrés sur la fourniture de solutions de flux de travail plus vastes et plus larges au sein des marchés finaux des produits de la biopharmacie, et des thérapies cellulaires et géniques, et au sein, également, des marchés connexes des sciences de la vie. »

Les tubes en silicone durcis au platine de la société offrent des avantages inégalés aux clients : amélioration des performances, gain de temps, diminution des risques et réduction des coûts. Ils sont disponibles en plusieurs tailles standard et sont fabriqués selon un système de gestion de la qualité ISO 13485-2016 et sont enregistrés auprès de la FDA.

Pour en savoir plus sur les offres de tubes en silicone durcis au platine d'ILC Dover, veuillez consulter le site https://www.ilcdover.com/products/water-for-injection-wfi-quality-water/ ou contacter votre représentant commercial local.

À propos d'ILC Dover

ILC Dover est un leader mondial dans la conception et la production innovantes de solutions pour les marchés de la biopharmacie, de la pharmacie et des dispositifs médicaux, ainsi qu'un fournisseur de premier plan pour le secteur (aéro)spatial. Nos clients témoigneront de notre dévouement inlassable envers les produits de haute qualité, la technologie de pointe et le service réactif, car nos solutions visionnaires ont amélioré l'efficacité tout en protégeant les personnes, les produits et l'infrastructure dans des conditions dangereuses grâce à des solutions de protection flexibles depuis 1947. Pour de plus amples renseignements sur ILC Dover, veuillez consulter le site www.ilcdover.com.

