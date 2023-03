SUBARU CANADA REÇOIT CINQ MENTIONS PREMIER CHOIX SÉCURITÉ DÉCERNÉES PAR L'IIHS; TROIS MENTIONS PREMIER CHOIX SÉCURITÉ+





Les Subaru Outback, Ascent et Solterra (construites après octobre 2022) reçoivent la mention PREMIER CHOIX SÉCURITÉ+

La Subaru Legacy reçoit la mention PREMIER CHOIX SÉCURITÉ (PCS) pour la 18 e année de suite

Subaru a reçu plus de mentions PREMIER CHOIX SÉCURITÉ+ que toute autre marque depuis 2013 (en date de février 2023)

MISSISSAUGA, ON, le 1er mars 2023 /CNW/ - Subaru Canada, Inc. (SCI) est ravie de voir que ses prestations en matière de sécurité continuent d'être primées par l'Insurance Institute for Highway Safety (IIHS) qui vient de décerner ses mentions initiales PREMIER CHOIX SÉCURITÉ (PCS) et PREMIER CHOIX SÉCURITÉ+ (PCS+). L'IIHS a renforcé ses exigences et demande à présent une meilleure protection lors d'une collision latérale et des systèmes améliorés de prévention des collisions avec les piétons; de plus, les véhicules doivent être équipés de phares de qualité pour être admissibles aux essais.

« Nous avons décerné moins de mentions cette année, car nous mettons les constructeurs automobiles au défi de poursuivre les progrès réalisés en matière de sécurité », a déclaré David Harkey, président de l'IIHS. « Ces modèles se démarquent réellement tant dans les essais de résistance à l'impact que dans la prévention des collisions. »

Pour l'instant, la Subaru Ascent, la Subaru Outback et la Subaru Solterra (construites après octobre 2022), lancée récemment, ont reçu la mention PREMIER CHOIX SÉCURITÉ+, la plus haute distinction de l'Institut. Toutes deux actualisées pour le millésime 2023, les Ascent et Outback reçoivent des technologies améliorées, tandis que la technologie d'aide à la conduite EyeSight s'enrichit d'une nouvelle monocaméra grand angle primée livrée de série sur l'Ascent et en option sur l'Outback Premier XT. La Solterra inaugure une nouvelle ère pour la marque et bénéficie du style, des capacités dignes d'un VUS et de la sécurité à laquelle les clients s'attendent de Subaru.

Aussi primées, les Legacy et Forester ont reçu la mention PREMIER CHOIX SÉCURITÉ pour une 18e et une 17e année de suite, respectivement. Ces deux modèles représentent bien le pilier Sécurité de la marque Subaru et offrent un rapport qualité-prix, une visibilité et une polyvalence remarquables.

C'est encourageant de voir que nos modèles continuent d'être primés par l'IIHS malgré le resserrement des critères d'admissibilité », a déclaré Tomohiro Kubota, président du conseil, président et chef de la direction de SCI. « Nous avons hâte que les autres modèles Subaru 2023 soient testés au cours de 2023, ainsi que nos tout nouveaux modèles à venir, qui ont été conçus avec la sécurité au premier plan. »

Au sujet de Subaru Canada, Inc.

Subaru Canada, Inc. est une filiale à part entière de Subaru Corporation du Japon. Ayant son siège social à Mississauga, en Ontario, la société commercialise et distribue les véhicules, pièces et accessoires Subaru par l'entremise d'un réseau de 95 concessionnaires agréés à travers le Canada. Tous les produits Subaru sont fabriqués dans des usines à zéro enfouissement. Pour de plus amples renseignements, visitez le site www.subaru.ca ou le site www.pr.subaru.ca ou encore suivez @SubaruCanada sur Twitter.

SOURCE Subaru Canada Inc.

Communiqué envoyé le 1 mars 2023 à 12:52 et diffusé par :