De l'argent facile et rapide? C'est parfois un mensonge pur et simple





GATINEAU, QC, le 1er mars 2023 /CNW/ - Vous cherchez à investir? Vous envisagez de profiter de l'engouement pour les cryptomonnaies? Pensez-y à deux fois. Il se peut bien qu'une promesse d'argent facile et rapide ne soit en fait qu'un moyen simple de vous dépouiller de votre argent.

Les Canadiens se font escroquer des sommes record par le biais de fraudes liées aux investissements en cryptomonnaies. Selon le Centre antifraude du Canada, les Canadiens ont signalé des pertes de 308,6 millions de dollars dues à la fraude à l'investissement en 2022, contre 164 millions de dollars en 2021. https://www.antifraudcentre-centreantifraude.ca/features-vedette/2022/02/frauds-10-fraudes-eng.htmParmi ces signalements, plusieurs victimes canadiennes avaient investi dans des cryptomonnaies après avoir vu une publicité trompeuse.

Les fraudes à l'investissement, y compris les fraudes aux cryptomonnaies, prennent de nombreuses formes, mais elles ont toutes un point en commun : un mensonge pur et simple vous promettant de gagner des tonnes d'argent rapidement!

Les escrocs en cryptomonnaies utilisent divers outils pour vous piéger. Ils créent un faux sentiment d'urgence et exploitent votre peur de passer à côté d'une bonne affaire. Ils utilisent de faux sites Web qui présentent de faux avis et de fausses recommandations de célébrités et d'organismes de réglementation, et même de fausses vidéos, tout cela pour vous faire croire que l'investissement est légitime.

Ils réussissent à vous rejoindre par les canaux habituels, comme des publicités trompeuses sur les médias sociaux, les applications et les sites Web, ou par des appels téléphoniques, des courriels et des messages texte. Et ils font tous la même fausse promesse : un rendement extraordinaire!

Ce qui rend les arnaques en cryptomonnaies inhabituelles, c'est la complexité du monde de la finance et des monnaies numériques. Beaucoup de gens ne connaissent pas grand-chose au sujet des cryptomonnaies, si ce n'est qu'il s'agit d'une nouvelle forme de paiement. Les escrocs le savent et utilisent ce manque de connaissances pour tromper leurs victimes. La cryptomonnaie est un sujet populaire, et nombreux sont ceux qui veulent entrer dans la danse. Personne n'est à l'abri et tout le monde, y compris les entreprises, est une victime potentielle.

Alors, la prochaine fois que vous recevrez une offre vous incitant à « investir maintenant avant qu'il ne soit trop tard! », suivez nos conseils pour éviter de devenir une victime des fraudeurs en cryptomonnaies.

Conseils pour éviter les fraudes liées aux investissements en cryptomonnaies :

N'agissez pas trop vite : Prenez 5 et réfléchissez à l'offre - 5 minutes, 5 heures, 5 jours. Les fraudeurs utilisent souvent des tactiques qui mettent de la pression pour amener les consommateurs à remettre leur argent rapidement, avant qu'ils n'aient le temps de réfléchir.

Méfiez-vous des offres d'investissement « trop belles pour être vraies » de la part d'amis, de membres de la famille, d'utilisateurs de médias sociaux ou de sites de rencontre, y compris de nouveaux intérêts amoureux.

Soyez sceptique lorsque quelqu'un insiste pour que vous ne discutiez pas de l'occasion d'investissement avec d'autres personnes.

Sachez qu'une fois qu'une transaction en cryptomonnaie est effectuée, elle ne peut être annulée.

Ne vous fiez pas aux affirmations selon lesquelles les investissements en cryptomonnaies sont protégés par la Banque du Canada ou d'autres organismes de réglementation, ou que les cryptomonnaies ont cours légal. Ce n'est pas vrai.

ou d'autres organismes de réglementation, ou que les cryptomonnaies ont cours légal. Ce n'est pas vrai. Vérifiez si les sociétés d'investissement figurent dans le moteur de recherche national de renseignements sur l'inscription des Autorités canadiennes en valeurs mobilières.

Vérifiez si une personne ou une société a été signalée comme présentant un risque pour les investisseurs par l'Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières et par les organismes provinciaux et territoriaux de réglementation financière. Chaque province et territoire dispose d'un ou de plusieurs organismes chargés de réglementer les institutions financières sous leur responsabilité.

Si vous croyez avoir été trompé ou pensez avoir été témoin d'une fraude en matière d'investissement en cryptomonnaies, signalez la situation au Bureau de la concurrence.

Vous pouvez également faire un signalement au Centre antifraude du Canada, au Better Business Bureau (BBB) (en anglais seulement) ou à l'organisme de réglementation de votre province ou territoire.

