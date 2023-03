IDBS et SciBite associent les ontologies d'entreprise et la gestion des données scientifiques dans le cadre d'un nouveau partenariat visant à valoriser les données grâce à une meilleure interopérabilité





WOKING, Royaume-Uni, 1er mars 2023 /PRNewswire/ -- IDBS , un fournisseur de premier plan de solutions informatiques et de gestion des données de processus dans le domaine des sciences de la vie, et SciBite , un fournisseur primé de technologies d'analyse sémantique, annoncent aujourd'hui un nouveau partenariat visant à modifier la manière dont les plateformes de données de recherche abordent les données FAIR (Findable, Accessible, Interoperable, and Reusable, « faciles à trouver, accessibles, interopérables et réutilisables »).

SciBite montre la voie en soutenant la transition d'une approche FAIR « centrée sur les applications » à une approche « centrée sur les données ». Cela signifie un alignement des données sur les ontologies de l'entreprise plutôt que sur des normes spécifiques aux applications. Grâce à ce partenariat, IDBS et SciBite visent à permettre aux clients de réaliser un FAIR « centré sur les données », en alignant les données sur un ensemble de normes centralisées, en améliorant l'interopérabilité et en libérant la valeur inexploitée des données de nos clients.

La plateforme de gestion d'ontologie de CENtree , est déjà adoptée par de nombreuses entreprises pharmaceutiques et biotechnologiques de premier plan. Elle offre une ressource centralisée, prête à l'emploi, pour la gestion d'ontologie, qui transforme l'expérience de la maintenance et de la publication d'ontologies pour les entreprises axées sur la recherche.

IDBS est spécialisé dans la saisie, la gestion et l'analyse des données de R&D pendant le développement et la fabrication des produits. Le nouveau connecteur SciBite relie les ontologies CENtree au catalogue IDBS (gestionnaire d'ontologie) pour les utiliser dans les flux de travail natifs IDBS Polar et E-WorkBook , et synchroniser la terminologie avec le reste de l'organisation. Les clients bénéficient ainsi d'une meilleure interopérabilité des données et d'une gestion des données de référence (MDM) plus cohérente. Les clients mutuels de SciBite et IDBS disposant d'une technologie compatible pourront immédiatement bénéficier de ce connecteur pour :

Fusionner de manière transparente les normes industrielles et les ontologies publiques avec la terminologie propriétaire

Contrôler la démocratisation du développement et de la maintenance de la terminologie pour soutenir les utilisateurs finaux grâce au cadre de gouvernance fourni par CENtree

Harmoniser les données de la plateforme IDBS avec les données de l'entreprise gérées par d'autres outils, afin d'obtenir une vue unifiée des données

« Notre partenariat avec IDBS va débloquer une valeur inexploitée et de nouveaux cas d'utilisation pour nos clients communs. Permettre aux clients de déployer des ontologies, publiques ou propriétaires, dans l'ensemble de l'entreprise est la clé de l'accessibilité et de l'interopérabilité des données », a déclaré Julien Debeauvais, vice-président des ventes et des alliances chez SciBite.

« La perte d'informations à partir des données générées et le temps passé à manipuler manuellement les données pour créer des associations entre les termes, simplement parce qu'un 'camion' n'est pas toujours appelé un camion, mais parfois une camionnette ou un camion, est un défi majeur dans l'industrie. Ce connecteur est la première étape de notre partenariat avec SciBite pour permettre aux clients de libérer la valeur de leurs données afin d'accélérer la découverte et le développement scientifiques », a déclaré Christian Marcazzo, vice-président et directeur général d'IDBS.

À propos d'IDBS

IDBS aide les organisations biopharmaceutiques à accélérer la découverte, le développement et la fabrication de la prochaine génération de traitements qui changent la vie et qui font progresser la santé humaine dans le monde entier. Du laboratoire à la fabrication, IDBS tire parti de plus de 30 ans d'expérience professionnelle auprès d'une liste diversifiée de clients ? dont 18 des 20 plus grandes sociétés biopharmaceutiques mondiales ? et d'une expertise approfondie en informatique scientifique et en gestion des données de processus pour relever les défis les plus complexes d'aujourd'hui.

Connu pour son produit phare, l'IDBS E-Workbook, IDBS a étendu ses solutions à l'ensemble de la chaîne de valeur pour la gestion du cycle de vie biopharmaceutique (BPLM). Reposant sur une technologie axée sur l'analytique et le cloud, les plateformes IDBS Polar et Skyland PIMS sont alimentées par une infrastructure de données numériques pour permettre des prises de décisions plus rapides et plus intelligentes en matière de développement de médicaments et à travers l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement.

À propos de SciBite

Notre logiciel d'analyse sémantique primé, axé sur les données, est destiné à ceux qui veulent innover et profiter davantage de leurs données. Développé par des scientifiques pour des scientifiques, nous pensons que les données alimentent la découverte et nous continuons à repousser les limites grâce à nos applications technologiques de pointe et à nos solutions axées sur les personnes qui permettent de déverrouiller les complexités du contenu scientifique. www.scibite.com

