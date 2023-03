MultiversX Labs lance xPortal, la première Super App qui réimagine la finance numérique, les avatars d'IA, le chat, ouvrant les expériences du Web3 et du Metaverse à tous





SIBIU, Roumanie, 1er mars 2023 /PRNewswire/ -- La société technologique leader MultiversX Labs annonce un moment charnière dans l'évolution de la finance numérique et du Metaverse : le lancement de la xPortal Super App , offrant une nouvelle perspective dans la façon dont nous vivons le monde numérique.

La nouveauté de la Super App xPortal est d'offrir, pour la première fois, une suite de fonctionnalités incroyables conçues pour intégrer de manière transparente la finance numérique, la monnaie et la crypto, avec des fonctionnalités sociales telles que la messagerie cryptée de bout en bout et les avatars d'IA, ainsi qu'un portail pour les applications Web3 et les expériences Metaverse. Véritable Super App, xPortal est un exemple de simplicité, de facilité d'utilisation et d'une belle expérience utilisateur.

En quelques tapotements ou par le simple envoi d'un message, vous pouvez facilement envoyer et recevoir de l'argent, des crypto et des NFT, effectuer des paiements, utiliser une carte de débit, suivre des investissements et explorer les écosystèmes financiers, crypto et NFT. Mais, il ne s'agit pas seulement d'une question de chiffres. Avec xPortal, vous pouvez personnaliser et débloquer de nouvelles expériences en créant des avatars d'IA cool et en permettant des interactions et des messages avec des amis, le tout dans un environnement sécurisé et privé.

« La xPortal Super App est une étape essentielle de notre mission, qui consiste à construire l'épine dorsale d'un nouveau système financier numérique qui s'étend du monde physique au monde métavers. Notre ambition est que chacun, où qu'il soit et quel que soit son milieu, puisse accéder facilement à des services financiers sécurisés et efficaces qui puissent l'aider à atteindre ses objectifs et à vivre au mieux sa vie. Tout cela est disponible dès aujourd'hui », a déclaré Beniamin Mincu, PDG de MultiversX Labs.

La Super App xPortal est également une passerelle vers une vaste gamme d'applications et d'expériences métavers. Avec un App Store numérique à portée de main, vous pouvez explorer les dernières et meilleures applications Web3 et découvrir de nouveaux événements et mondes Metaverse, chacun avec ses propres avantages et expériences uniques et passionnants.

« La capacité de xPortal à rendre le Web3 et le Metaverse accessibles à tout utilisateur de smartphone dans le monde fait passer le débat sur les expériences numériques accessibles à tous d'une vision lointaine du futur à une réalité d'aujourd'hui », a déclaré Sergiu Biris, chef de produit de MultiversX Labs.

Développé sur la base de sa première itération, qui a gagné plus de 1,1 million d'utilisateurs en un peu plus d'un an, et présenté pour la première fois en novembre dernier au xDay à Paris, xPortal a pour mission de faire accéder un milliard d'utilisateurs à un nouvel ensemble de services, d'expériences et d'applications amusants et utiles, rendant la finance numérique, le Web3 et le Metaverse accessibles et faciles à utiliser par tout le monde, partout.

À propos de MultiversX

MultiversX est un réseau blockchain hautement évolutif, sécurisé et décentralisé, construit à partir des premiers principes pour résoudre les deux problèmes fondamentaux essentiels à une adoption généralisée et mondiale : une transition de l'accès commuté au haut débit et un changement de paradigme UX significatif.

