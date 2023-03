L'AP-HP signe un accord de 4 ans avec Proactis et Cegedim pour optimiser la gestion de ses approvisionnements





LONDRES, 1er mars 2023 /PRNewswire/ -- Proactis, leader des solutions logicielles Source-to-Pay, et Cegedim, spécialiste de la gestion des flux numériques dans les écosystèmes de la santé et du B2B, annoncent la signature d'un contrat de quatre ans avec l'AP-HP Hôpitaux de Paris pour le déploiement d'une solution de gestion des approvisionnements au sein de ses hôpitaux, permettant au groupe d'optimiser ses processus d'achat.

Hôpital universitaire parisien de dimension européenne et de réputation mondiale, l'AP-HP accueille chaque année 10 millions de patients. Elle est le premier employeur de la région Île-de-France, avec plus de 100 000 salariés répartis dans ses 39 établissements.

Afin de répondre à l'objectif d'optimisation des processus d'achat de l'AP-HP, Proactis et Cegedim ont développé une solution sur mesure qui combine leurs deux expertises, y compris la Proactis Marketplace , avec 3 000 catalogues négociés auprès des fournisseurs de l'AP-HP, et la plateforme Hospitalis de Cegedim pour la dématérialisation des commandes, des reçus et des avis de passage.

Depuis janvier 2022, la solution Proactis et Hospitalis a déjà permis d'atteindre un taux de dématérialisation des contrats de 95 % sur les 4 sites pilotes de l'AP-HP, représentant plus de 100 millions d'euros de commandes en valeur.

Dans le cadre de ce nouveau contrat, la solution sera déployée auprès de 4 000 utilisateurs dans le but de gérer plus de 600 000 commandes par an. La solution rend les processus d'achat plus rationnels, plus efficaces et plus rapides et améliore l'expérience de l'utilisateur, ainsi que les gains à plus long terme en matière de chiffre d'affaires et de remises.

M. Christophe Couvreur, Directeur d'Hospitalis, a déclaré : « La numérisation des échanges entre les hôpitaux et leurs fournisseurs par la dématérialisation des commandes, des confirmations de commande, des avis d'expédition et des factures offre des gains dans de multiples domaines, tels que la réduction des tâches répétitives des professionnels de santé et la traçabilité des dispositifs médicaux/implantables. Nous sommes très heureux d'accompagner l'AP-HP dans cette transformation numérique.

Olivier Jung, directeur de Proactis France, ajoute : « Proactis est fier que l'AP-HP ait renouvelé sa confiance dans l'utilisation de notre place de marché et de sa plateforme de dématérialisation des commandes. Ce projet est au coeur des enjeux de performance de la direction financière de l'AP-HP. Ce contrat souligne la qualité de notre collaboration sur le long terme. »

À propos de Proactis

Proactis est l'un des principaux fournisseurs de solutions logicielles Source-to-Pay pour les entreprises de taille moyenne dans divers secteurs axés sur les services.

La plateforme modulaire de bout en bout de Proactis permet aux clients de contrôler leurs dépenses et de gérer les risques liés à la chaîne d'approvisionnement, d'améliorer la conformité et la gouvernance de leurs activités d'achat, de réduire le coût des biens et des services et de réaliser des gains d'efficacité, le tout par la numérisation et l'automatisation des processus.

Proactis compte parmi ses clients plus de 1 100 entreprises et organismes du secteur public, 2 millions de fournisseurs et plus de 3 millions d'utilisateurs dans plus de 100 pays au Royaume-Uni, en Europe, en Amérique du Nord, en Nouvelle-Zélande et en Australie.

Communiqué envoyé le 1 mars 2023 à 12:16 et diffusé par :