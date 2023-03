Tournée régionale de la ministre du Tourisme - La ministre Caroline Proulx annonce plus de 3 millions de dollars pour soutenir le développement touristique en Abitibi-Témiscamingue





ROUYN-NORANDA, QC, le 1er mars 2023 /CNW/ - La ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, annonce un soutien financier totalisant plus de 3 millions de dollars afin de reconduire le mandat de Tourisme Abitibi-Témiscamingue, qui continuera ainsi à favoriser le développement de l'offre touristique de la région. Le montant attribué vise aussi à appuyer, en collaboration avec l'association touristique régionale, la réalisation de divers projets.

Cette annonce a été faite aujourd'hui conjointement avec le président de Tourisme Abitibi-Témiscamingue, M. Émilien Larochelle, alors que la ministre Proulx était de passage dans la région pour rencontrer des intervenants touristiques, en compagnie du député d'Abitibi-Est et adjoint parlementaire du ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie (volet développement économique régional), M. Pierre Dufour, du député de Rouyn-Noranda-Témiscamingue, M. Daniel Bernard, et de la députée d'Abitibi-Ouest, Mme Suzanne Blais.

Tout d'abord, une enveloppe de près de 2,5 millions de dollars est allouée à Tourisme Abitibi-Témiscamingue dans le cadre de sa nouvelle entente avec le ministère du Tourisme, qui s'échelonne jusqu'en 2026. L'association touristique régionale bénéficiera donc de moyens pour réaliser ses mandats en matière :

de promotion et de mise en marché;

d'accueil et de signalisation touristiques;

de développement et de structuration de l'offre.

Plus de 578 000 $ sont également investis dans le développement de neuf projets touristiques, dans le cadre de l'Entente de partenariat régional et de transformation numérique en tourisme (EPRTNT 2022-2025). De cette somme, 345 075 $ sont versés par le ministère du Tourisme et 233 425 $ par Tourisme Abitibi-Témiscamingue.

« Le tourisme est un puissant moteur économique, et notre gouvernement soutient son essor dans toutes les régions du Québec. Tourisme Abitibi-Témiscamingue est un partenaire de premier plan à cet égard. La croissance du tourisme régional est une priorité. Nous misons sur une industrie qui sera en mesure de proposer et de maintenir une offre quatre saisons. Nous continuerons donc d'investir afin que les retombées profitent à l'ensemble de nos communautés et contribuent à notre richesse collective. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« Grâce au dynamisme de ses entrepreneurs touristiques, à l'accueil chaleureux de ses habitants et à la beauté de ses paysages, l'Abitibi-Témiscamingue est une destination de premier plan qui fait rayonner le Québec. L'annonce d'aujourd'hui témoigne de notre confiance envers Tourisme Abitibi-Témiscamingue pour ce qui est de développer encore davantage le potentiel de ce secteur et d'attirer des visiteurs en plus grand nombre. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse, ministre responsable de la région de l'Outaouais et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue

« L'évolution de l'offre touristique de notre région se démarque; la grande variété de projets réalisés met en valeur nos gens, nos cultures ainsi que nos paysages spectaculaires. Puisque le plein potentiel de cette offre assure aussi notre attractivité, la participation du MTO vient soutenir l'essor de nos entreprises touristiques dans le respect des différents milieux de vie. »

Pierre Dufour, député d'Abitibi-Est et adjoint parlementaire du ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie (volet développement économique régional)

Daniel Bernard, député de Rouyn-Noranda-Témiscamingue

Suzanne Blais, députée d'Abitibi-Ouest

« Je suis très heureux du travail accompli par la ministre du Tourisme, Mme Caroline Proulx, en vue de faire reconnaître cette industrie si importante pour les communautés par ses collègues. Les budgets alloués au développement de produits ont triplé en Abitibi-Témiscamingue, et le budget de Tourisme Abitibi-Témiscamingue a été majoré afin de nous permettre d'intervenir de façon optimale dans notre milieu. »

Émilien Larochelle, président de Tourisme Abitibi-Témiscamingue

Organisme Projet Montant Société de développement du Témiscamingue Soutien au Raid Témiscamingue. 30?000 $ Pourvoirie du lac Matchi-Manitou Acquisition d'équipements récréotouristiques, ajout d'hébergements et d'activités. 56?000 $ MRC d'Abitibi-Ouest Démarche de planification participative et concertée de l'offre touristique sur le territoire de la MRC. 15?000 $ Corporation du parc et des loisirs du Mont-Vidéo Mise en place d'un nouveau logiciel de transaction et acquisition d'équipements informatiques. 22?500 $ Corporation du parc des loisirs et des sports de plein air du Mont-Vidéo Création d'un centre de vélo de montagne. 125 000 $ Corporation des fêtes pour tout le monde Construction d'une infrastructure touristique avec sentier hivernal illuminé. 45?000 $ Corporation des fêtes pour tout le monde Création de l'installation scénographique immersive Osisko en lumière. 125 000 $ Géopolis Achat de deux tentes de prospecteurs. 35 000 $ Géopolis Rénovation du bâtiment d'accueil et achat d'équipements récréotouristiques. 125 000 $ Total

578 500 $

Le montant total de l'EPRTNT 2022-2025 pour l'Abitibi-Témiscamingue est de 2,6 millions de dollars.





L'EPRTNT 2022-2025 vise à renouveler et à bonifier l'offre touristique dans la région en fonction du Cadre d'intervention touristique 2021-2025, du Plan d'action pour un tourisme responsable et durable 2020-2025 de même que des priorités de Tourisme Abitibi-Témiscamingue, qui administre ce programme.





Les projets visés par les EPRTNT 2022-2025 doivent s'inscrire dans les catégories suivantes :



Attraits, activités et équipements;



Structuration de l'offre touristique;



Hébergement;



Festivals et événements;



Études et services-conseils;



Développement numérique d'une entreprise.





L'entente permettra à Tourisme Abitibi-Témiscamingue de planifier ses actions au cours des prochaines années, notamment pour favoriser la rétention de la main-d'oeuvre et développer des projets à plus long terme.





Elle soutiendra également le développement de l'offre touristique, dans le respect des particularités de l'Abitibi-Témiscamingue et des orientations gouvernementales, en matière d'innovation et de tourisme responsable et durable, entre autres.

