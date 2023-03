Projet d'agrandissement du lieu d'enfouissement technique à Champlain - Le BAPE tient une séance publique d'information

Le gouvernement du Canada est déterminé à protéger et conserver la nature et à mettre fin à la perte de biodiversité au Canada. Le caribou boréal, bien connu pour sa présence sur les pièces de 25 cents canadiennes, est une espèce emblématique qui...

Pour atteindre nos objectifs climatiques, il est essentiel de réduire la pollution attribuable au secteur des transports. C'est pourquoi le gouvernement du Canada fait en sorte qu'il soit plus facile pour les Canadiens d'acheter, de recharger et...