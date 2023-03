Les réfrigérateurs et lave-linge intelligents de Hisense reçoivent la certification ETSI EN 303 645 décernée par TÜV Rheinland





Ces appareils sont devenus les premiers au monde à recevoir la certification ETSI EN 303 645 décernée par TÜV Rheinland dans leur catégorie

QINGDAO, Chine, 1er mars 2023 /PRNewswire/ -- TÜV Rheinland Greater China a décerné la certification de la norme de cybersécurité et de protection de la vie privée des appareils IdO grand public ETSI EN 303 645 aux gammes de réfrigérateurs et de lave-linge intelligents de Hisense. Hisense est devenue la première marque de réfrigérateurs et de machines à laver au monde à recevoir la certification ETSI EN 303 645 décernée par TÜV Rheinland pour cette catégorie.

Chen Weikang, vice-président des services industriels et de la cybersécurité chez TÜV Rheinland Greater China et ingénieur principal, a déclaré : « TÜV Rheinland et Hisense coopèrent dans le domaine de la cybersécurité et de la protection de la vie privée depuis 2017. La remise de ce certificat est une nouvelle étape importante de notre coopération. Elle témoigne non seulement de l'extension de notre coopération de la télévision intelligente aux appareils domestiques intelligents, mais souligne également la priorité accordée par Hisense à la protection de la vie privée des consommateurs et ses efforts incessants en matière de cybersécurité. »

Dans le cadre de cette certification, TÜV Rheinland a évalué et testé les réfrigérateurs et lave-linge intelligents de Hisense selon les scénarios de test définis par la norme ETSI TS 103 701, qui fournit une méthodologie d'évaluation de la conformité pour les appareils IdO grand public dans le cadre de la norme ETSI EN 303 645.

Hisense et TÜV Rheinland continueront à collaborer dans le domaine de la cybersécurité, afin d'aider Hisense à atteindre des normes de qualité plus élevées et à renforcer sa compétitivité sur le marché international.

À propos d'Hisense

Le siège social d'Hisense se trouve à Qingdao, en Chine. Au cours des 54 dernières années, Hisense a toujours été fidèle à ses valeurs fondamentales que sont « l'intégrité, l'innovation, le souci du client et la durabilité » et à la stratégie de développement « d'une base technologique solide et d'un fonctionnement fiable ». Ses activités couvrent des domaines tels que le multimédia, les appareils électroménagers, l'information intelligente et les industries de services modernes. Grâce au développement rapide de ces dernières années, l'activité de Hisense s'étend à plus de 160 pays et régions. La télévision intelligente, qui est le coeur de l'activité B2C de Hisense, a toujours été à l'avant-garde de l'industrie mondiale. Outre le B2C, Hisense occupe également la première place mondiale dans les industries B2B, comme le transport intelligent, la médecine de précision et les communications optiques.

