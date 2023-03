Revenu Québec accompagne les personnes et les familles à revenu modeste dans la production de leur déclaration





QUÉBEC, le 1er mars 2023 /CNW/ - Revenu Québec se veut un allié indispensable des citoyennes et des citoyens dans l'accomplissement de leurs obligations fiscales. Il est le mieux placé pour répondre à leurs questions sur les impôts, et ce, peu importe leur profil et leur situation.

Aider les personnes ou les familles à revenu modeste à tirer avantage de la saison des impôts

Les particuliers ayant peu ou pas de revenus croient parfois qu'ils n'ont pas à produire de déclaration de revenus. Au contraire, ils ont tout avantage à le faire pour bénéficier des prestations et des crédits d'impôt auxquels ils ont droit. De plus, des programmes existent pour faciliter l'accomplissement de leurs obligations fiscales.

La plateforme numérique justepourtous.ca de Revenu Québec est l'un des premiers outils que devraient consulter les particuliers pour obtenir des réponses à leurs questions. En effet, elle recense les réponses aux questions qui sont les plus fréquemment posées. L'information y est classée selon les besoins particuliers des différents profils des clientèles, dans un langage simple et facile à comprendre.

La plateforme explique comment elles pourraient bénéficier du crédit d'impôt pour solidarité, des crédits d'impôt relatifs à la prime au travail ou du programme Allocation-logement, notamment. D'ailleurs, ce dernier a été bonifié cette année. Depuis le 1er octobre dernier, les ménages admissibles peuvent recevoir 100 $, 150 $ ou 170 $ par mois.

De l'aide pour la préparation de la déclaration de revenus

Si la situation fiscale des particuliers est simple, une personne bénévole participant au service d'aide en impôt pourrait les aider à remplir leurs déclarations de revenus fédérale et provinciale.

De plus, il est bon de savoir que les particuliers à faible revenu peuvent utiliser gratuitement certains des logiciels d'impôt autorisés par le gouvernement pour produire leur déclaration. La transmission en ligne leur permet de l'acheminer plus rapidement, en plus d'être une solution écologique qui limite le risque d'erreur. C'est un choix qui bénéficie à toutes et à tous.

Rappelons que, cette année, la date limite pour la production de la déclaration de revenus est le 1er mai 2023. Il est toutefois judicieux pour les particuliers de la produire tôt dans la saison pour bénéficier dès que possible des crédits et des remboursements auxquels ils pourraient avoir droit.

JUSTE. POUR TOUS.

Revenu Québec a pour mission de contribuer au développement économique et social du Québec en soutenant les citoyens et les entreprises dans la compréhension et l'accomplissement de leurs responsabilités fiscales. Notre organisation veille à ce que chacun paie sa juste part et bénéficie des programmes auxquels il a droit.

Au cours des semaines à venir, Revenu Québec publiera d'autres communications permettant de rejoindre des clientèles ayant d'autres profils afin de les accompagner dans le cadre de la production de leur déclaration de revenus de 2022, soit les aînés, les familles et les parents ainsi que les étudiants.

SOURCE Revenu Québec

