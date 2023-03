Le gouvernement du Canada renouvelle son appui envers l'industrie des systèmes électroniques





Le Pôle d'excellence de l'industrie des systèmes électroniques du Québec reçoit une aide financière de 450 000 $ de DEC pour promouvoir l'industrie, développer les marchés et améliorer la productivité des entreprises.

BROMONT, QC, le 1er mars 2023 /CNW/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

Soutenir l'innovation et le développement de technologies contribue au développement économique des régions du Québec. C'est pourquoi l'honorable Pascale St-Onge, députée de Brome-Missisquoi, ministre des Sports et ministre responsable de DEC, annonce aujourd'hui l'octroi d'une contribution financière non remboursable de 450 000 $ au Pôle d'excellence de l'industrie des systèmes électroniques du Québec (lSEQ) pour la mise en oeuvre de son plan d'action 2022-2025.

Grâce à cet appui du gouvernement du Canada, l'ISEQ pourra continuer d'accompagner et de mobiliser l'ensemble des acteurs de l'industrie au Québec. Plus précisément, l'aide de DEC lui permettra de poursuivre ses activités visant à stimuler la réalisation de projets innovants, à contribuer au transfert de technologie ainsi qu'à aider les PME à commercialiser leurs innovations, à développer des marchés et à s'intégrer aux chaînes de valeur de donneurs d'ordres.

Né en 2018 de la volonté des entreprises et des institutions de recherche de s'unir autour d'une même dynamique afin de favoriser l'essor économique de cette industrie, l'ISEQ est aujourd'hui reconnu comme un catalyseur dans son secteur à l'échelle provinciale. Il a pour mission d'établir une structure, de mobiliser et d'accompagner tous les acteurs de l'industrie des systèmes électroniques pour contribuer au développement économique du Québec.

Le gouvernement du Canada reconnaît et appuie les entreprises et les organismes qui sont source de fierté dans leur communauté. La relance économique du Québec repose notamment sur une industrie des systèmes électroniques dont les organisations sont ancrées dans l'économie régionale. Les acteurs de cette industrie contribuent de façon importante à la croissance et constituent des atouts clés pour rebâtir une économie plus forte, plus résiliente, plus verte et plus juste pour tous.

« Notre gouvernement reconnaît l'importance d'un pôle comme celui de l'ISEQ. Les systèmes électroniques, c'est une industrie qui occupe une place importante dans l'économie du Québec en raison du nombre d'entreprises qui la composent, du nombre d'emplois et des retombées économiques générés. Grâce à cet appui de DEC, l'ISEQ continuera à mobiliser l'ensemble des acteurs de ce secteur au Québec et poursuivra ses efforts pour stimuler l'innovation et l'essor de cette industrie. »

L'honorable Pascale St-Onge, députée de Brome-Missisquoi, ministre des Sports et ministre responsable de DEC

L'écosystème entier d'une industrie agile comme l'électronique et des semi-conducteurs est une source d'innovation technologique majeure pour la transition mondiale vers l'énergie propre. En ce sens, l'ISEQ devient un catalyseur des efforts du secteur et libère son potentiel au niveau mondial.

Marie-Hélène Lamarre, directrice générale du Pôle d'excellence de l'industrie des systèmes électroniques du Québec

Les fonds ont été consentis en vertu du programme Croissance économique régionale par l'innovation de DEC. Ce programme s'adresse aux entrepreneurs qui misent sur l'innovation pour faire croître leur entreprise et la rendre plus compétitive, de même qu'aux acteurs économiques régionaux qui contribuent à créer un environnement entrepreneurial propice à l'innovation et à une croissance pour tous, dans toutes les régions.

DEC est le partenaire fédéral clé du développement économique régional au Québec. Grâce à ses 12 bureaux d'affaires régionaux, DEC accompagne les entreprises, les organismes d'appui et toutes les régions du Québec vers l'économie de demain.

