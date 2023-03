Le gouvernement du Canada soutient les fabricants et la chaîne d'approvisionnement des véhicules électriques de l'Ontario





L'investissement du gouvernement du Canada appuiera 160 PME et 945 emplois dans le secteur de la fabrication et la chaîne d'approvisionnement des véhicules électriques

WOODBRIDGE, ON, le 1er mars 2023 /CNW/ - Les organisations manufacturières de l'Ontario contribuent de façon importante à l'économie canadienne et emploient des milliers de travailleurs. L'industrie de la fabrication possède un formidable potentiel de modernisation et de croissance. Avec du soutien, elles peuvent parvenir à se tailler une plus grande part du marché mondial afin que les produits canadiens soient utilisés partout dans le monde. Le gouvernement du Canada s'est engagé à appuyer nos fabricants au fur et à mesure qu'ils évoluent pour adopter des procédés et des technologies plus écologiques, pour accroître leurs capacités de production et pour créer de bons emplois pour les Canadiennes et Canadiens.

Aujourd'hui, l'honorable Filomena Tassi, ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l'Ontario (FedDev Ontario), accompagnée de Francesco Sorbara, député de Vaughan-Woodbridge, a annoncé près de 16 millions de dollars afin d'appuyer le renforcement du secteur manufacturier du Sud de l'Ontario au moment où il passe à une économie carboneutre.

Ce montant comprend une contribution non remboursable de 8,8 millions de dollars pour les Canadian Manufacturers & Exporters (CME) afin de lancer le Programme d'investissement dans la technologie (PIT). Cet investissement aidera les fabricants participants de l'Ontario à automatiser la production, à réduire leur empreinte environnementale et à accroître leur compétitivité sur le marché mondial. Les petites et moyennes entreprises (PME) auront également accès à de l'équipement et à des services consultatifs pour croître et être concurrentiel sur le marché international, tout en accélérant l'élaboration de produits. Ce projet appuiera 160 PME et créera et maintiendra 870 emplois.

Marwood International Inc. reçoit une contribution remboursable de cinq (5) millions de dollars pour compléter la transition de ses installations afin de fabriquer des pièces complexes et structurales de haute qualité pour les véhicules électriques, comme les structures de carrosserie et les supports de batterie. Marwood est devenu un chef de file dans la chaîne d'approvisionnement canadienne de l'automobile, étant l'un des rares fournisseurs d'emboutissage à chaud et de composites (les procédés utilisés dans la fabrication de l'automobile pour produire des pièces structurales à haute résistance à partir de tôle mince et de fibre composite) au Canada. Leurs pièces respectueuses de l'environnement aident également les fabricants d'origine de la chaîne d'approvisionnement à réduire leur impact sur l'environnement. Grâce à cet investissement, Marwood prévoit doubler sa production de pièces pour les véhicules électriques, réduire les délais d'exécution, répondre à la demande de l'industrie et créer 60 emplois à Ingersoll.

Remmen Brakes reçoit une contribution remboursable de 2,1 millions de dollars pour accélérer la mise à l'essai et la commercialisation du premier système de freinage électromécanique non linéaire (NEMB) pour véhicules électriques sur le marché. Contrairement aux systèmes de freinage actuels, qui dépendent des fluides, le système NEMB utilise la technologie numérique pour activer le freinage et devrait éliminer jusqu'à 20 millions en litres de liquide de frein corrosif utilisé chaque année en Amérique du Nord et réduire les émissions de carbone de 4,2 millions de tonnes. Grâce à ce soutien, l'entreprise attirera et obtiendra de nouveaux contrats avec les fabricants d'équipement d'origine (FEO) et créera 15 emplois à Port Perry.

Les investissements d'aujourd'hui appuient un secteur de la fabrication plus robuste et plus résilient qui contribuera à un avenir plus vert pour la population canadienne.

Citations

« L'industrie manufacturière de l'Ontario est le moteur qui stimule notre économie nationale et notre gouvernement investit dans les personnes qui le font tourner. En effectuant des investissements judicieux dans les chaînes d'approvisionnement, nous travaillerons ensemble pour faire croître les économies locales, créer de bons emplois bien rémunérés pour nos collectivités et garantir un environnement sain pour des générations. »

- L'honorable Filomena Tassi, ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l'Ontario

« L'investissement d'aujourd'hui appuie nos fabricants locaux qui travaillent fort pour accroître la production et la commercialisation, tout en adoptant des technologies vertes et en créant 945 emplois de qualité dans le Sud de l'Ontario. Le gouvernement du Canada s'est engagé à aider à positionner notre secteur manufacturier florissant en vue d'un avenir prospère, au fur et à mesure qu'il se développe et élargit ses procédés. »

- Francesco Sorbara, député de Vaughan-Woodbridge

« Les CME ne pourraient être plus fiers de collaborer avec FedDev Ontario pour lancer le Programme d'investissement dans la technologie. Afin de favoriser la réussite des fabricants ontariens ici et à l'étranger, ce programme vise à soutenir la croissance économique en fournissant aux fabricants l'appui dont ils ont besoin pour investir dans la technologie afin d'automatiser la production et de réduire leur empreinte environnementale. L'adoption de technologies de fabrication de pointe aidera également les entreprises à attirer de nouveaux talents sur la voie d'une carrière enrichissante dans le secteur de la fabrication. »

- Dennis Darby, président et chef de la direction, Canadian Manufacturers & Exporters

« Grâce au soutien continu de FedDev Ontario, nous sommes en mesure de continuer à investir dans les technologies de pointe de l'industrie et de poursuivre notre croissance dans ce secteur hautement concurrentiel. Nous devons continuer d'investir dans les technologies qui améliorent l'efficacité et d'élargir les capacités afin de maintenir notre compétitivité dans un environnement exigeant. »

- Chris Wood, président, Marwood International Inc.

« L'investissement de FedDev Ontario nous aide à concrétiser notre vision pour cette entreprise, qui consiste à élaborer et parfaire une technologie de freinage révolutionnaire conçue pour rendre les véhicules de l'avenir plus sécuritaires, efficaces et fiables. Nous prévoyons développer et mettre à l'échelle la technologie tout en conservant les racines canadiennes de l'entreprise. Nous nous concentrerons sur notre technologie, et l'améliorerons, tout en protégeant notre propriété intellectuelle et en établissant des relations durables avec nos partenaires nationaux et mondiaux. »

- Ibrahim Al-Khudairy, directeur du développement des affaires, Remmen Brakes

Faits en bref

Créée en 1871, Canadian Manufacturers & Exporters (CME) est la plus grande association industrielle et commerciale du Canada , représentant des entreprises de tous les secteurs de la fabrication et de l'exportation au Canada .

, représentant des entreprises de tous les secteurs de la fabrication et de l'exportation au . Le secteur de la fabrication de l' Ontario est responsable de 30 pour cent du PIB provincial et de plus de 25 pour cent de l'emploi. Le secteur de la fabrication contribue grandement à l'économie de l' Ontario et demeure le deuxième secteur en importance, employant près de 800 000 travailleurs.

est responsable de 30 pour cent du PIB provincial et de plus de 25 pour cent de l'emploi. Le secteur de la fabrication contribue grandement à l'économie de l' et demeure le deuxième secteur en importance, employant près de 800 000 travailleurs. Constituée en société en 1990, Marwood International Inc. est une entreprise primée d'emboutissage et d'assemblage de métaux qui est un fournisseur de niveaux 1 et 2 de l'industrie automobile.

Constitué en société en 2007, Remmen Brakes a développé un système de freinage électromécanique non linéaire (NEMB) pour les véhicules qui utilisent la technologie numérique afin d'actionner le freinage à chaque roue, contrairement aux systèmes de freinage actuels qui dépendent des fluides pour bouger les freins de manière simultanée.

Depuis 2015, le gouvernement du Canada , par le biais de FedDev Ontario, a investi près de 800 millions de dollars dans plus de 375 projets dans le secteur manufacturier, créant plus de 10 600 emplois et maintenant plus de 11 500 emplois.

